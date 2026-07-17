Trafic aglomerat spre munte și litoral. Recomandările polițiștilor

Centrul INFOTRAFICa anunțat trafic aglomerat pe Valea Prahovei, spre litoral și la ieșirea din București pe autostrada A1. Șoferii sunt sfătuiți să își verifice traseele înainte de plecare, iar pentru luni, 20 iulie, sunt programate închideri temporare ale circulației pe un sector al Transfăgărășanului.

Cele mai mari probleme de circulație sunt înregistrate pe DN1 Ploiești–Brașov și pe DN39 Constanța–Vama Veche. Valori ridicate de trafic sunt raportate și pe autostrada A1 București–Pitești, la ieșirea din Capitală.

Pe DN1 Ploiești–Brașov, șoferii circulă în coloană între Nistorești și Comarnic, precum și în stațiunea Bușteni, pe sensul de mers către Brașov. În direcția opusă, traficul este aglomerat între Predeal și Bușteni, către Ploiești.

Pe DN7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, circulația se desfășoară cu dificultate între Căciulata și Brezoi. Problemele sunt provocate de lucrările de reparații efectuate în zonă. Pe autostrăzile A2, A3 și A7, traficul se desfășoară în condiții normale.

Pe DN39 Constanța–Vama Veche sunt valori ridicate de trafic între Lazu și Eforie Nord, pe direcția către Vama Veche. Coloane de autoturisme s-au format și în localitățile Eforie Sud și Agigea, pe sensul de mers către Constanța.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice situația circulației înainte de a porni la drum și să ia în considerare trasee alternative.

Șoferii trebuie să evite activitățile care le pot distrage atenția de la conducere și să își adapteze viteza la condițiile de drum. Depășirea coloanelor de vehicule este interzisă, iar manevrele riscante trebuie evitate.

Poliția le solicită participanților la trafic să își păstreze calmul, să respecte ceilalți conducători auto și să mențină o distanță mai mare de siguranță între vehicule.

Șoferii care intenționează să circule luni, 20 iulie, pe Transfăgărășan trebuie să țină cont de restricțiile anunțate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Circulația va fi închisă temporar pe un sector al DN7C, pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic. Restricțiile vor fi aplicate în apropierea Lacului Bâlea, una dintre cele mai vizitate zone ale șoselei alpine în sezonul estival.

Sectorul vizat este cuprins între kilometrul 103+500, în zona Vila Bâlea, și kilometrul 115+500, în apropierea Bazei Salvamont și a intrării în Tunelul Bâlea. Traficul rutier va fi oprit în două intervale: între orele 12:00 și 14:00 și între 16:00 și 19:00.

Măsura este necesară pentru organizarea în siguranță a evenimentului automobilistic. CNAIR le recomandă șoferilor să își planifice deplasările din timp și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Conducătorii auto trebuie să urmeze și indicațiile polițiștilor și ale personalului aflat în zonă. Transfăgărășanul se numără printre cele mai circulate drumuri turistice din România în timpul verii, iar zona Bâlea atrage zilnic mii de vizitatori.

Autoritățile anunță că pot apărea întârzieri și recomandă folosirea unor rute alternative, acolo unde acest lucru este posibil.