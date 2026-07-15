Traficul rutier este serios îngreunat, miercuri, în nordul Capitalei, în zona Piața Presei Libere, unde se desfășoară lucrări la carosabil chiar în timpul zilei, într-unul dintre cele mai circulate noduri rutiere din București. Coloanele de mașini s-au întins pe mai multe artere, iar numeroși șoferi și-au exprimat nemulțumirea din cauza timpilor mari de așteptare și a lipsei unei informări prealabile.

Administrația Străzilor București nu a publicat un anunț privind instituirea unor restricții de circulație sau desfășurarea acestor lucrări, deși zona este una dintre cele mai aglomerate din Capitală.

Piața Presei Libere reprezintă unul dintre principalele puncte de acces în București dinspre DN1 și nordul județului Ilfov, fiind tranzitată zilnic de zeci de mii de autoturisme, mijloace de transport în comun și vehicule de marfă.

Lucrările desfășurate în timpul zilei au îngreunar traficul, iar efectele s-au resimțit rapid pe bulevardele Kiseleff, Mărăști, Expoziției și pe Șoseaua București-Ploiești, unde traficul s-a desfășurat cu dificultate.

Șoferii au reclamat pe rețelele de socializare că au petrecut zeci de minute în coloane și au criticat faptul că intervențiile nu au fost programate pe timpul nopții, când valorile de trafic sunt considerabil mai reduse.

Nemulțumirea participanților la trafic este amplificată de faptul că, până la această oră, nu a existat o comunicare oficială privind desfășurarea lucrărilor și eventualele restricții.

În mod obișnuit, Administrația Străzilor sau Brigada Rutieră anunță din timp intervențiile care pot afecta circulația, astfel încât șoferii să își poată alege rute alternative. În acest caz, o astfel de informare nu a fost publicată pe canalele oficiale identificate până în prezent. Lucrările la marile artere sunt, de regulă, programate pe timpul nopții

În ultimii ani, Administrația Străzilor a anunțat în repetate rânduri că intervențiile pe arterele principale ale Capitalei sunt programate, de regulă, în intervalul de noapte, pentru a reduce impactul asupra traficului.