Qatar a anunțat marți că negocierile diplomatice pentru încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran au înregistrat progrese importante, însă autoritățile de la Teheran resping afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora discuțiile directe dintre cele două state ar fi deja în desfășurare, potrivit Reuters.

Evoluțiile au influențat imediat piețele internaționale, unde prețul petrolului Brent a scăzut cu peste 4%.

În același timp, situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată. Deși există speranțe privind o posibilă redeschidere a unuia dintre cele mai importante culoare maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate, traficul continuă să fie grav afectat, iar un nou incident naval a fost raportat în apropierea coastelor Omanului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al-Ansari, contactele diplomatice au ajuns într-o etapă „foarte avansată”. Acesta a declarat că Qatar, Pakistan și Oman acționează ca mediatori și facilitează schimbul de propuneri între Washington și Teheran.

Un oficial pakistanez din domeniul securității, citat de Reuters, a confirmat că au loc discuții intense în culise.

„Se întâmplă multe în spatele ușilor închise. Vorbim cu ambele părți. Obiectivul nostru este ca acestea să accepte măcar să înceapă negocierile”, a declarat oficialul.

Declarațiile mediatorilor contrastează însă cu poziția oficială a Iranului. Președintele Donald Trump a afirmat luni că discuțiile cu Teheranul au început și că Iranul se află în fața unei „ultime șanse” pentru a ajunge la un acord.

Autoritățile iraniene au negat categoric aceste afirmații. Oficialii de la Teheran susțin că singurele contacte aflate în desfășurare sunt cele cu Oman privind situația din Strâmtoarea Ormuz și că în această săptămână nu este programată nicio întâlnire majoră cu reprezentanții Statelor Unite.

În ciuda dezmințirilor venite din Iran, oficiali americani de rang înalt s-au declarat optimiști.

Secretarul de Stat Marco Rubio a afirmat că s-au înregistrat progrese, chiar dacă negocierile nu au fost încă finalizate.

„Au existat progrese în aceste discuții, însă nu s-a ajuns încă la un acord final. Sperăm ca acest lucru să se întâmple foarte curând”, a declarat Rubio.

La rândul său, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a estimat că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat chiar marți sau miercuri.

În pofida optimismului diplomatic, situația din teren rămâne volatilă.

Iranul a limitat aproape complet traficul prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Statele Unite mențin blocada asupra transporturilor maritime asociate Iranului. În paralel, rebelii houthi din Yemen, susținuți de Teheran, continuă blocada navală din Marea Roșie, afectând alte rute importante pentru exporturile de petrol.

Marți, Agenția britanică pentru Operațiuni Maritime Comerciale (UKMTO) a anunțat că o navă comercială a fost lovită de un proiectil neidentificat în apropierea Strâmtorii Ormuz. Potrivit Reuters, echipajul a abandonat vasul, iar un marinar este dat dispărut.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte strategice din lume, fiind tranzitată în mod normal de aproximativ 20% din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Potrivit unor surse iraniene citate de Reuters, Teheranul urmărește obținerea controlului complet asupra traficului maritim care intră în strâmtoare și monitorizarea navelor care ies din zonă, cu posibilitatea de a interveni atunci când consideră necesar.

Un astfel de aranjament ar modifica semnificativ echilibrul de putere din Orientul Mijlociu și ar pune sub semnul întrebării eficiența operațiunii militare lansate de administrația Trump împotriva Iranului.

În paralel, apar tot mai multe întrebări privind sustenabilitatea operațiunilor militare americane.

Surse familiarizate cu situația au declarat pentru Reuters că armata SUA a consumat o mare parte din stocurile de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune în timpul conflictului, ceea ce ridică îngrijorări privind capacitatea de reacție în eventualitatea altor crize.

Analiștii apreciază că strategia Iranului este de a exercita presiuni asupra economiei mondiale prin perturbarea rutelor comerciale și energetice din Golf, crescând astfel costurile confruntării pentru Statele Unite și aliații acestora.