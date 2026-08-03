Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că giganții petrolieri ExxonMobil și Chevron au obținut profituri prea mari în urma creșterii prețului petrolului din timpul conflictului cu Iranul și a cerut reducerea prețurilor la carburanți pentru consumatori, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute la Casa Albă, după publicarea rezultatelor financiare ale celor două companii pentru al doilea trimestru al anului.

Reacția liderului american vine într-un moment în care piața petrolului începe să se stabilizeze, iar investitorii urmăresc evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran.

Donald Trump a afirmat că marile companii petroliere au beneficiat de pe urma penuriei de petrol provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Câștigă prea mulți bani din cauza penuriei. Nu-mi place”, a declarat președintele american în fața jurnaliștilor.

Acesta a nominalizat direct cele două companii și le-a cerut să transfere o parte din câștiguri către consumatori prin reducerea prețurilor la pompă.

„Chevron, prea mulți bani. ExxonMobil, prea mulți bani. Vor trebui să dea o parte din acești bani înapoi publicului și ar fi bine să reducă prețul de la pompă, prețul plătit de consumatori”, a spus Trump.

ExxonMobil și Chevron au raportat vineri rezultate financiare mult peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Chevron a anunțat un profit de aproximativ 12 miliarde de dolari în al doilea trimestru, de aproape patru ori mai mare decât cele 2,5 miliarde de dolari raportate în perioada similară a anului precedent.

La rândul său, ExxonMobil și-a dublat profitul, ajungând la 14,5 miliarde de dolari, comparativ cu 7,1 miliarde de dolari în urmă cu un an, potrivit CNBC.

Creșterea profiturilor a fost susținută de evoluția prețului petrolului după escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Prețul petrolului american a urcat cu aproximativ 20% după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, urmate de riposta Teheranului, care a blocat Strâmtoarea Ormuz. Evenimentul a provocat una dintre cele mai importante perturbări ale aprovizionării mondiale cu petrol.

În perioada aprilie–iunie, prețul mediu al petrolului american s-a situat în jurul valorii de 92 de dolari pe baril, cu aproximativ 27% peste media din primul trimestru.

După comentariile lui Donald Trump, acțiunile Chevron au scăzut cu peste 2%, iar cele ale ExxonMobil au pierdut aproximativ 1%.

Titlurile celor două companii se aflau deja sub presiune, în contextul în care prețul petrolului a coborât cu aproximativ 5% luni, pe fondul speranțelor că dialogul dintre Washington și Teheran ar putea evita o nouă escaladare militară și noi perturbări ale pieței energetice.