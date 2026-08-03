Reprezentanţi ai celor mai importante companii din domeniul inteligenţei artificiale sunt aşteptaţi marţi la Casa Albă pentru a discuta despre un mecanism de autoreglementare anunţat la începutul lunii iunie, a indicat un oficial guvernamental pentru AFP, fără a da alte detalii.

Întâlnirea are loc în urma semnării, pe 2 iunie, de către preşedintele Donald Trump a unui ordin executiv care prevede un control facultativ al guvernului asupra celor mai avansate modele de inteligenţă artificială, în interesul securităţii cibernetice.

Reprezentanţii companiei Anthropic au fost invitaţi la reuniune, a menţionat pentru Reuters o sursă apropiată de subiect, în timp ce publicaţia The Information a relatat că la întâlnire au fost invitaţi şi reprezentanţi ai OpenAI şi Google, doi dezvoltatori americani de top din domeniul inteligenţei artificiale.

Prezența acestor actori cheie subliniază importanța pe care administrația americană o acordă dezvoltării responsabile a noilor tehnologii.

Ordinul din 2 iunie instituie un cadru de reglementare elaborat în consultare cu principalele companii americane din domeniul AI - cum sunt Google, OpenAI şi Anthropic -, care ar urma, pe bază voluntară, să îşi supună modelele de ultimă generaţie unei evaluări guvernamentale înainte de lansare.

Această inițiativă își propune să creeze un filtru de securitate fără a bloca însă ritmul inovației tehnologice.

Această măsură, care a fost subiectul unor negocieri extrem de dificile, a marcat o schimbare de abordare pentru administraţia lui Donald Trump, care anterior fusese mai receptivă la argumentele celor ce se opuneau oricărei reglementări.

Apariţia unor modele avansate de inteligenţă artificială în primăvară a schimbat situaţia, alimentând preocupările privind posibila utilizare a acestor noi instrumente extrem de puternice în scopuri infracţionale.