Procesul de producere a energiei nucleare la Cernavodă este direct afectat de scăderea dramatică a debitului Dunării. În prezent, Unitatea 2 a centralei mai are o autonomie garantată de aproximativ cinci zile dacă ritmul actual de scădere al apelor se menține. Autoritățile au pregătit deja o serie de măsuri speciale de urgență pentru a prelungi această perioadă cu încă câteva zile.

Situația de la Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă devine tot mai complexă, iar prognozele pe termen scurt arată că ritmul de scădere al apelor este de doi până la trei centimetri pe zi. În timp ce Unitatea 1 a fost deja oprită în mod controlat din cauza debitului insuficient al fluviului, cea de-a doua unitate își continuă activitatea în condiții optime.

„Bazat pe prognoza pe care o avem acum și scăderea prognozată de 2-3 centimetri pe zi, debitul pe care îl avem, noi prognozăm cinci zile de funcționare în momentul de față”, a declarat directorul centralei nucleare de la Cernavodă, Romeo Urjan, la Antena 3 CNN.

Pentru a asigura continuitatea în condiții de deplină securitate, parametrii de funcționare ai instalațiilor sunt evaluați în mod constant.

„Unitatea 2 funcționează la parametrii normali. Nu facem compromisuri, funcționăm în condiții de securitate nucleară, siguranță pentru populație, pentru mediu, pentru angajați și pentru echipamente”, a spus directorul centralei.

Pentru a redirecționa o cantitate mai mare de apă către prizele de aspirație ale centralei, pe Brațul Bala au fost realizate detonări controlate ale stâncii Pârjoaia. Efectele acestei operațiuni, desfășurate la aproximativ 60 de kilometri distanță de Cernavodă, nu pot fi observate imediat din cauza vitezei reduse de scurgere a apei.

„La o viteză a apei Dunării de trei kilometri pe oră, durează cam 20-24 de ore până să vedem efectele. Ne așteptăm ca mâine dimineață, în jurul orei 5:00-6:00, să vedem efectele acestei explozii”, a explicat Urjan.

Suplimentar, planul de intervenție include amplasarea a patru barje care au rolul de a limita debitul spre Brațul Bala și de a canaliza un volum mai mare de apă spre Dunărea Veche și spre Centrala Nucleară. Estimările arată că această manevră hidrotehnică ar putea determina o creștere a nivelului apei cu șapte-opt centimetri.

„Noi spunem că ar mai aduce câteva zile de funcționare suplimentar față de prognoza pe care o avem în momentul de față”, a afirmat Romeo Urjan.

Un episod similar a avut loc în anul 2003. La acel moment, Unitatea 1, singura activă din cadrul centralei, a fost oprită timp de aproximativ o lună direct din cauza secetei severe și a cotele scăzute ale Dunării.

În prezent, conducerea operativă se reunește zilnic în cadrul unui comandament special pentru a analiza datele furnizate de senzorii din teren. Nivelul apei la aspirația pompelor, starea bazinelor de răcire și nivelul de vibrații ale echipamentelor sunt monitorizate în timp real.

„Parametrii pe care îi măsurăm noi, și anume nivelul Dunării la aspirația pompelor, se măsoară instantaneu, deci măsurarea este disponibilă online și la Unitatea 1, și la Unitatea 2, atât în aspirație, cât și în bazinele de răcire pentru pompe. Deci indicațiile sunt în permanență. Măsurăm nivelul.

În afară de nivel, mai măsurăm vibrațiile la pompe, care ne pot duce la concluzia că nivelul a scăzut prea mult și atunci va trebui să luăm măsura de reducere putere sau de oprire. În momentul de față nu avem motive de îngrijorare. Centrala, după cum am spus, funcționează în condiții normale de funcționare, în parametrii care au fost stabiliți prin proiect”, a subliniat directorul.