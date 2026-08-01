Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru intervalul 3–31 august, care indică temperaturi peste valorile obișnuite în cea mai mare parte a României, în special în vestul țării. Precipitațiile vor fi deficitare la începutul perioadei, urmând ca ulterior să se apropie de nivelurile normale.

În prima săptămână analizată, temperaturile vor depăși valorile specifice perioadei în toate regiunile României. Cele mai mari abateri termice pozitive sunt estimate în vestul și nord-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât în mod obișnuit pe întreg teritoriul, iar deficitul va fi mai pronunțat în regiunile intracarpatice.

În intervalul 10–17 august, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în aproape toată țara. Excepția va fi sud-estul extrem, unde valorile termice se vor apropia de mediile obișnuite.

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice intervalului în aproape toată țara, mai ales în regiunile vestice.

Prognoza meteo pentru săptămâna 17–24 august arată că media temperaturii aerului va fi peste cea normală în majoritatea regiunilor.Cele mai ridicate valori în raport cu mediile perioadei sunt așteptate tot în vestul țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel specific acestui interval în toate regiunile.

În ultima săptămână a lunii, între 24 și 31 august, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile intracarpatice.

În restul țării, valorile termice se vor situa în apropierea celor normale pentru sfârșitul lunii august. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile perioadei la nivelul întregii țări.

Estimările pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Acestea prezintă media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații, raportate la media intervalului 2006–2025. Fenomenele meteorologice extreme care se produc pe perioade scurte nu pot fi anticipate prin intermediul acestui tip de prognoză.