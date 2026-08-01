Vremea va rămâne deosebit de caldă în mare parte din țară, iar canicula se va intensifica în regiunile vestice și se va extinde în jumătatea nordică a Moldovei. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana, Maramureș, sudul și vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Moldovei, unde valul de căldură va domina pe parcursul zilei. În restul țării, vremea va rămâne călduroasă.

Cerul va fi în general senin, însă în zonele montane, mai ales în nordul Carpaților Orientali, Munții Apuseni și vestul Carpaților Meridionali, după-amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 3 până la 5 litri pe metru pătrat, dar izolat pot depăși 10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 40-45 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 26 și 28 de grade pe litoral și 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Minimele vor coborî până la 9 grade în estul Transilvaniei, însă în vestul țării și pe litoral se vor înregistra între 20 și 25 de grade.

Și în Capitală vremea se va menține foarte caldă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 33-34 de grade, în timp ce minima se va situa între 16 și 19 grade.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură va fi prezent și în a doua zi de weekend, când temperaturile vor continua să crească în vestul țării și se vor extinde spre jumătatea nordică a Moldovei.