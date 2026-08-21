Temperaturi anormale în septembrie, anunță ANM. Va fi și secetă

România ar putea avea parte de o toamnă care începe cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit ANM. Prognoza meteorologică pentru următoarele patru săptămâni indică valori termice peste mediile climatologice în mai multe regiuni, tendința fiind mai evidentă în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea ar putea fi insuficiente în anumite zone, mai ales în vest.

Estimările publicate de Administrația Națională de Meteorologie sunt realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Acestea indică abaterile săptămânale ale temperaturilor și cantităților de precipitații față de mediile perioadei 2006-2025.

Meteorologii precizează însă că prognoza nu poate anticipa fenomenele extreme care se produc într-un interval scurt de timp, astfel că eventualele episoade de vreme severă nu pot fi stabilite prin acest tip de estimare pe termen lung.

În intervalul 24-31 august, temperaturile medii sunt prognozate să depășească valorile normale în partea de vest a țării. În regiunile estice și sud-estice, valorile termice ar putea fi ușor mai scăzute decât media perioadei, în timp ce în celelalte zone sunt așteptate temperaturi apropiate de normal.

Din punct de vedere pluviometric, meteorologii estimează mai multe precipitații decât în mod obișnuit în zona Carpaților Orientali și Meridionali. În schimb, vestul și nord-vestul țării ar putea primi cantități mai mici de apă. Pentru celelalte regiuni, valorile sunt prognozate să fie apropiate de mediile specifice perioadei.

Între 31 august și 7 septembrie, vremea va fi mai caldă decât normalul în vest, sud-vest, nord și centru. În restul țării, temperaturile ar urma să se mențină în limitele obișnuite pentru începutul toamnei.

Ploile vor fi mai puține decât media în sud-vest, în timp ce în celelalte regiuni cantitățile de precipitații ar trebui să fie apropiate de valorile normale.

Pentru săptămâna 7-14 septembrie, ANM prognozează din nou temperaturi ușor peste mediile climatologice în vestul, sud-vestul, nordul și centrul României. În restul teritoriului, regimul termic va fi apropiat de cel normal.

În ceea ce privește ploile, sudul țării ar putea traversa o perioadă mai secetoasă, cu un regim pluviometric deficitar. În celelalte zone, cantitățile de precipitații sunt estimate în jurul mediilor multianuale.

Ultimul interval analizat, 14-21 septembrie, vine cu temperaturi medii mai mari decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Astfel, începutul toamnei meteorologice ar putea fi caracterizat de un regim termic mai cald decât media.

Ploile ar trebui să se apropie de valorile normale în majoritatea regiunilor. Excepția ar putea fi reprezentată de vestul și nord-vestul țării, unde meteorologii estimează posibilitatea unui ușor deficit de precipitații.