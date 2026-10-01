Vremea

Când vin temperaturile de iarnă în București. Ziua în care termometrele vor indica -1 grad

Când vin temperaturile de iarnă în București. Ziua în care termometrele vor indica -1 gradOameni pe stradă. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Bucureștenii ar putea avea parte de primele temperaturi sub 0 grade Celsius încă din prima jumătate a lunii noiembrie. Prognoza AccuWeather pentru noiembrie 2026 indică o răcire a vremii la începutul celei de-a doua decade, când valorile termice nocturne ar urma să coboare sub pragul de îngheț.

La începutul lunii, vremea va fi blândă pentru această perioadă a anului, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 și 18 grade Celsius. Minimele vor scădea treptat, de la aproximativ 8 grade, pe măsură ce nopțile devin tot mai reci.

Primele temperaturi negative sunt prognozate pe 10 noiembrie

Potrivit estimărilor AccuWeather, prima noapte cu temperaturi negative în București ar putea fi cea de 10 noiembrie 2026. Pentru această zi, prognoza indică o temperatură maximă de 8 grade Celsius și o minimă de -1 grad Celsius.

Vremea rece ar urma să se mențină și în ziua următoare, pe 11 noiembrie, când meteorologii estimează, de asemenea, o temperatură minimă de -1 grad Celsius.

Ce îi așteaptă pe bucureșteni

Aceste valori ar putea marca primele episoade de îngheț din această toamnă în Capitală.

Ulterior, temperaturile ar urma să crească ușor, iar maximele să se situeze, în general, între 7 și 14 grade Celsius. În intervalul 15-23 noiembrie, valorile diurne sunt estimate între 9 și 14 grade, în timp ce temperaturile nocturne ar putea oscila între 2 și 5 grade Celsius.

Vremea se răcește treptat spre finalul lunii noiembrie

Spre sfârșitul lunii, prognoza AccuWeather indică temperaturi maxime cuprinse între 7 și 11 grade Celsius, în timp ce minimele ar urma să se mențină în jurul valorilor de 3-4 grade Celsius.

Totodată, sunt estimate mai multe zile cu precipitații, ceea ce ar putea aduce perioade cu vreme ploioasă în București.

Deși primele temperaturi negative sunt prognozate pentru 10 noiembrie, acestea nu înseamnă că iarna s-a instalat în Capitală. Valorile termice estimate indică mai degrabă o tranziție treptată către sezonul rece, cu alternanțe între zile mai blânde și nopți în care temperaturile pot coborî sub pragul de îngheț.

 

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