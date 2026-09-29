Cartofii sunt organele de rezervă ale plantei. Când simt condiții favorabile, căldură și lumină, aceștia „cred” că a venit primăvara și încep să încolțească.

La bloc, unde nu ai beci sau cămară rece, principalele cauze pentru care cartofii se strică sunt:

Temperatura prea mare (20–25°C în casă) – accelerează puternic încolțirea

(20–25°C în casă) – accelerează puternic încolțirea Lumina – chiar și cea artificială îi face să încolțească și să devină verzi (produc solanină)

– chiar și cea artificială îi face să încolțească și să devină verzi (produc solanină) Umezeala – punga de plastic în care îi cumperi reține condensul și favorizează mucegaiul și putrezirea

– punga de plastic în care îi cumperi reține condensul și favorizează mucegaiul și putrezirea Lipsa aerisirii – cartofii „transpiră” și se strică mai repede

– cartofii „transpiră” și se strică mai repede Vecinătatea cu ceapa, merele sau bananele – acestea eliberează etilenă, care grăbește germinarea

În aceste condiții, cartofii rezistă de obicei doar 10–14 zile înainte să încolțească sau să se înmoaie.

Scoate-i imediat din punga de plastic Pune-i în pungă de hârtie, plasă, ladă de lemn sau cutie de carton cu găuri. Aerisirea este esențială. Alege cel mai răcoros și întunecat loc din casă Dulap de la hol sau debara

Dulap de sub chiuvetă (dacă nu e umed)

Cutie închisă pe balcon (dacă temperatura nu scade sub 0°C și nu bate soarele) Ideal ar fi sub 10–12°C. Chiar și 15–16°C e mai bun decât 22°C din bucătărie. Ține-i departe de Ceapă, usturoi, mere, banane

Aragaz, calorifer, surse de căldură

Lumină directă sau puternică Nu îi spăla înainte de depozitare Umezeala grăbește stricarea. Dacă sunt murdari, șterge-i doar cu o cârpă uscată. Verifică-i periodic Scoate imediat orice cartof moale, mucegăit sau puternic încolțit, ca să nu strice restul.

Există câteva lucruri pe care le poți face pentru a păstra cartofii intacți mai mult timp, în cămară sau debara.

Poți pune între ei coji de ceapă, frunze de dafin sau puțină cenușă de lemn (ajută la absorbția umezelii).

Pentru cantități mici, unii țin cartofii în frigider (în sertarul pentru legume, în pungă de hârtie). Se prelungesc câteva săptămâni, dar pot deveni puțin mai dulci (amidonul se transformă în zaharuri).

La bloc nu poți reproduce condițiile de beci (2–4°C), dar poți încetini mult procesul dacă îi ții la întuneric, răcoare și cu aerisire. Cumpără cantități mai mici și mai des – e cea mai sigură metodă.