Nadia Comăneci la Singureni Manor Polo Cup 2026! România pe harta mondială a Polo-ului călare

Aflat la doar 40 de kilometri de București, domeniul ecvestru Singureni Manor s-a transformat în ultimul weekend din septembrie (25-27 septembrie 2026) în epicentrul elegantei internaționale și al sportului de elită. Am avut privilegiul să fiu prezent la fața locului, chiar pe marginea arenei de nisip, la doar câțiva pași de invitata de onoare a turneului, Nadia Comăneci. Prezența ei, dar și energia din tribune au transformat cea de-a treia ediție a Singureni Manor Polo Cup într-un moment cu adevărat istoric.

Ediția din acest an s-a încheiat sold-out, atrăgând peste 1.000 de spectatori zilnic, dintre care un procent impresionant au fost oaspeți străini veniți special în România pentru această competiție.

Ceremonia de deschidere a avut un parfum festiv de neuitat. Imnul național al României a răsunat în interpretarea inconfundabilă a lui Nicolae Furdui Iancu și a Grupului Instrumental Folcloric „Crai Nou” din Alba Iulia.

A urmat momentul în care privirile tuturor celor prezenți în cortul VIP s-au ațintit asupra terenului: la jumătate de secol de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice obținut la Montreal, Nadia Comăneci a deschis oficial competiția prin aruncarea ceremonială a primei mingi în arenă.

A fost un gest plin de grație și forță, aplaudat îndelung de public, dar și de ceilalți invitați de marcă ai ediției — printre care nepoatele Prințesei Diana, Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer, precum și actrița Kat Graham (cunoscută pentru rolul din The Vampire Diaries), care au efectuat la rândul lor aruncările simbolice la meciurile următoare.

Competiția a reunit patru echipe de top reprezentând cluburi din România, Marea Britanie, Elveția și Germania. După o finală disputată la cote maxime duminică, formația britanică AQUA Carpatica / Red Star Polo Team a cucerit trofeul ediției 2026, învingând echipa germană CARPATHIAN / Norddeutscher Polo Club cu scorul de 8–3½.

Performanțele individuale ale turneului au fost recompensate pe măsură:

Mikey Henderson (AQUA Carpatica) – desemnat Most Valuable Player (Cel Mai Valoros Jucător).

Christian Grimme – distincția Best Playing Patron.

Canario Macho (armăsarul jucat de Lukas Sdrenka) – premiat drept Best Playing Pony.

Echipa gazdă, OSCAR Downstream / Singureni Manor Polo Club, condusă de fondatoarea Cristina Roșu, a cucerit locul al treilea după un meci dramatic câștigat cu 9–8 în fața reprezentanților St. Moritz (CORINTHIA / SASS’ Restaurant & Lounge / Evviva Polo Club). Un merit deosebit îl are dr. Cosmin Ghiță, medic chirurg de profesie, care a început polo-ul la Școala de Polo din Singureni și a ajuns să joace la nivel internațional.

Ritmul accelerat în care Singureni Manor a devenit o destinație de polo recunoscută mondial se datorează investițiilor masive realizate sub coordonarea fondatoarei Cristina Roșu, cu sprijinul legendarului Reto Gaudenzi (pionierul World Polo) și al fiului său, Tito Gaudenzi.

„Încă din timpul evenimentului, simțeam deja nostalgia încheierii acestei ediții. Anul acesta am regăsit oaspeți care revin la fiecare ediție și care au devenit parte din povestea Singureni Manor. Am investit într-o infrastructură care face din Singureni o destinație pentru polo pe tot parcursul anului. Școala de Polo crește de la an la an și, odată cu ea, cresc și ambițiile noastre”, a declarat Cristina Roșu, căpitanul echipei gazdă.

Cu două terenuri full-size pe iarbă, o arenă de nisip modernă și 40 de cai antrenați de instructori internaționali, Singureni Manor este deja pregătit pentru viitor. Organizatorii au anunțat deja data viitoarei întâlniri: Singureni Manor Polo Cup 2027 va avea loc între 24 și 26 septembrie 2027.

România și-a câștigat definitiv locul pe harta mondială a acestui sport nobiliar!