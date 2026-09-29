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Greva controlorilor de trafic aerian din Italia afectează zborurile de miercuri: ce trebuie să știe pasagerii din România

Greva controlorilor de trafic aerian din Italia afectează zborurile de miercuri: ce trebuie să știe pasagerii din Româniaaeroport / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Persoanele care au programate călătorii spre sau dinspre Italia în cursul zilei de miercuri, 30 septembrie, se pot confrunta cu perturbări majore, inclusiv întârzieri substanțiale sau anulări ale curselor, din cauza unei acțiuni de protest organizate de controlorii de trafic aerian. Conform publicației The Sun, oprirea activității este planificată pentru o durată de patru ore și are potențialul de a afecta operațiunile de pe toate cele 33 de aeroporturi din țară.

Printre nodurile aeriene principale vizate de acest protest se numără aeroporturile din Roma, Milano, Napoli și Veneția, rute extrem de populare în rândul comunității de români și al turiștilor care călătoresc între România și Italia. Datele disponibile arată că protestul controlorilor de trafic se va desfășura între orele locale 13:00 și 17:00.

Greva controlorilor de trafic aerian din Italia afectează zborurile de miercuri: ce trebuie să știe pasagerii din România

Natura națională a acțiunii sindicale înseamnă că impactul nu se va limita doar la marile aeroporturi. Activitatea companiei ENAV, furnizorul de servicii de navigare aeriană din Italia, va fi perturbată în toate cele 33 de locații pe care le gestionează. În acest context, zborurile prevăzute în fereastra orară menționată prezintă un risc ridicat de decalare sau anulare.

sursa: Facebook

Călătorii sunt îndrumați să consulte starea cursei direct prin intermediul companiei aeriene operatoare sau al aeroportului de plecare înainte de a se deplasa către terminal. În ciuda sistării activității, cadrul legal din Italia impune menținerea unor intervale de protecție pentru transportul aerian pe durata grevelor.

Intervale de zbor garantate și opțiuni de modificare

Citat: „zborurile programate între orele 07:00 și 10:00, precum și cele dintre 18:00 și 21:00 sunt garantate.” De asemenea, sursa citată precizează că anumite legături aeriene către insulele italiene rămân protejate. Pasagerii care au posibilitatea de a-și reprograma zborul într-unul dintre aceste intervale sigure își pot reduce considerabil șansele de a le fi afectat itinerariul.

Fiecare zbor poate avea un regim diferit, fiind esențială urmărirea notificărilor oficiale transmise de operatori. Impactul asupra traficului din Italia se anunță important, dat fiind că sunt vizate unele dintre cele mai tranzitate aeroporturi europene. Pentru călătorii din România, atenția trebuie sporită pe legăturile cu Roma și Milano, dar și pe alte rute regionale operate în perioada protestului.

Drepturile pasagerilor în caz de anulare sau întârziere

În situația în care o cursă este anulată, pasagerii sunt sfătuiți să ia legătura imediat cu compania aeriană pentru a analiza opțiunile de rerutare sau rambursare ale biletului. Citat: „o grevă a controlorilor de trafic aerian este considerată, în mod obișnuit, o situație aflată în afara controlului companiei aeriene, ceea ce poate influența dreptul la compensația financiară.” Cu toate acestea, liniile aeriene își păstrează îndatoririle de asistență față de clienți, fiind obligate să asigure gustări, băuturi răcoritoare și cazare dacă situația impune rămânerea peste noapte.

Traficul aerian din Italia se va confrunta cu noi probleme la scurt timp după această acțiune. Un alt protest de amploare este deja programat pentru data de 16 octombrie, având o durată extinsă la 24 de ore și implicând membrii echipajelor de la compania easyJet.

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