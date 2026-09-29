Lumea se confruntă cu o fereastră tot mai îngustă pentru a restaura pădurile esențiale pentru securitatea alimentară și rezistența la urgența climatică, avertizează un raport recent al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Peste 489 de milioane de hectare de păduri au fost defrișate începând din anul 1990, în timp ce o suprafață și mai mare este supusă degradării continue. Organizația mondială a lansat un apel ferm către toate guvernele pentru a transforma restaurarea fondului forestier într-o prioritate națională urgentă, conform AFP.

Documentul privind Starea Pădurilor Lumii recunoaște pașii făcuți recent în direcția protejării și plantării de arbori la nivel global, însă subliniază că măsurile concrete nu au ținut pasul cu angajamentele asumate. În ultimele două decenii, inițiativele naționale, regionale și globale au promis restaurarea a peste 1 miliard de hectare de teren, însă abia o cincime din această suprafață a fost efectiv refăcută.

„Progresele sunt inegale și insuficiente pentru a satisface nevoile globale în creștere”, precizează raportul realizat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Suprafața forestieră actuală acoperă 4,14 miliarde de hectare, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din suprafața terestră a Pământului. Aceste zone stochează 714 gigatone de carbon și adăpostesc până la 80% din biodiversitatea terestră a lumii. De asemenea, pădurile joacă un rol vital în reglarea precipitațiilor și în reducerea foametei, în condițiile în care aproape o treime din populația planetei depinde direct de ele pentru trai.

În fiecare an, aproximativ 127 de milioane de hectare de pădure sunt afectate de incendii de proporții, la care se adaugă pagubele produse de insecte, boli și fenomene meteorologice extreme. Acești factori sporesc vulnerabilitatea ecosistemelor, deja grav afectate de extinderea terenurilor agricole, criza climatică, poluare și extracția de combustibili fosili sau alte resurse naturale.

„Această diferență tot mai mare dintre cerere și oferta durabilă evidențiază un dezechilibru structural care amenință atât integritatea ecologică, cât și viabilitatea pe termen lung a economiilor bazate pe păduri”, se arată în raport.

Eperții ONU subliniază că adoptarea unor acțiuni corective asupra pădurilor și a altor ecosisteme degradate ar aduce beneficii uriașe populației, securității alimentare și economiei globale. Potrivit estimărilor din raport, restaurarea celor 1 miliard de hectare degradate ar putea genera beneficii economice de 1,8 trilioane de dolari în fiecare an.