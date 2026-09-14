O casă cu patru dormitoare, două terase, mai multe anexe și un teren de 1.800 de metri pătrați a fost scoasă la vânzare cu 33.000 de euro în Banatul sârbesc. Proprietatea se află în localitatea Šurjan, din comuna Sečanj, între orașele Zrenjanin și Vršac, și poate fi folosită atât ca locuință, cât și pentru activități agricole.

Imobilul este conectat la rețeaua de energie electrică și la rețeaua publică de apă, însă proprietatea dispune și de surse proprii de apă. În plus, terenul din spatele casei se deschide direct către o pajiște, ceea ce poate fi un avantaj pentru cei interesați de activități precum apicultura sau legumicultura. Potrivit portalului sârb de știri Blic.rs, proprietatea este disponibilă pentru mutare imediată.

Casa principală are patru dormitoare, un living cu zonă de luat masa, o bucătărie, două holuri, o cămară și o baie complet utilată. Locuința dispune și de o verandă, precum și de două terase exterioare.

În interior au fost folosite mai multe tipuri de finisaje, printre care parchet, mochetă și gresie. Pentru încălzire, casa este echipată cu o centrală care poate funcționa fie pe gaz, fie pe combustibil solid. Proprietatea este racordată la rețeaua de energie electrică și la rețeaua publică de apă.

În curte există însă și o fântână săpată, precum și un puț forat la o adâncime de 109 metri, ceea ce oferă proprietății și o sursă proprie de apă.

Pe lângă locuința principală, viitorul proprietar primește și mai multe construcții auxiliare.

În curte se află un garaj spațios, o afumătoare tradițională, adăposturi pentru păsări și animale, un hambar și mai multe șoproane pentru depozitarea lemnelor și a cărbunilor. Potrivit anunțului de vânzare, actualii proprietari vor lăsa viitorului cumpărător inclusiv stocul de lemne pregătit pentru sezonul rece.

Numărul și tipul anexelor permit folosirea proprietății și pentru activități specifice unei gospodării rurale, nu doar ca locuință.

Unul dintre elementele importante ale ofertei este terenul de 1.800 de metri pătrați. În partea din față, proprietatea are acces direct la stradă. În spatele casei, terenul se deschide către o pajiște, ceea ce îi poate interesa pe cei care vor să folosească spațiul pentru activități agricole.

Poziționarea proprietății permite desfășurarea unor activități precum apicultura sau legumicultura. Casa este prezentată ca o variantă pentru cei care vor să se retragă din aglomerația urbană și să locuiască într-o zonă mai liniștită, înconjurată de verdeață.

Nu este singura proprietate din Serbia care a atras atenția prin preț. La începutul acestui an, o altă casă aflată la doar câteva ore de România a devenit cunoscută în mediul online după ce a fost scoasă la vânzare cu 9.000 de euro.

Locuința respectivă era construită doar pe parter și se afla pe un teren de aproximativ 300 de metri pătrați. Sub casă exista și un beci de aceeași dimensiune cu locuința.