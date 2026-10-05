Ministrul Petrolului din Iran, Mohsen Paknejad, a demisionat duminică, 4 octombrie, iar președintele Masoud Pezeshkian l-a numit interimar în funcție pe Hamid Bovard, directorul general al Companiei Naționale Iraniene de Petrol (NIOC), într-un moment în care exporturile de hidrocarburi ale Teheranului sunt afectate de blocada navală impusă de Statele Unite, potrivit agenției Reuters.

Demisia are loc pe fondul presiunilor economice provocate de conflictul dintre Iran și Statele Unite și al restricțiilor asupra transporturilor prin strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol și gaze. Paknejad a susținut însă că plecarea sa are la bază motive personale și că decizia fusese transmisă cu ceva timp înainte.

Potrivit biroului președintelui iranian, citat de televiziunea de stat IRIB, Paknejad își prezentase anterior demisia, invocând motive personale. Cererea fusese respinsă inițial, iar președintele Pezeshkian îi ceruse să rămână în funcție.

Un oficial din cadrul administrației prezidențiale a declarat ulterior că demisia a fost acceptată după insistențele repetate ale ministrului. Președintele iranian i-ar fi apreciat activitatea și „serviciul sincer”, potrivit informațiilor transmise de presa de stat și preluate de AFP.

Paknejad ocupa funcția de ministru al Petrolului din august 2024. Plecarea sa intervine într-o perioadă în care sectorul energetic iranian se confruntă cu dificultăți majore legate de exporturi, aprovizionare și accesul la piețele internaționale.

Pentru conducerea temporară a ministerului, președinția iraniană l-a desemnat pe Hamid Bovard, directorul general al Companiei Naționale Iraniene de Petrol.

Numirea îl plasează în fruntea instituției responsabile de unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei iraniene, într-un moment în care capacitatea Teheranului de a-și comercializa petrolul este puternic afectată de conflict și de măsurile americane.

Datele recente indică faptul că exporturile iraniene de petrol au fost aproape blocate, în timp ce alte state producătoare din regiune au reușit să își majoreze livrările. Potrivit unor date analizate de Kpler și citate de presa internațională, exporturile de petrol din statele arabe din regiune au depășit nivelurile de dinaintea războiului la sfârșitul lunii septembrie.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic pentru piața mondială a energiei. Înaintea conflictului, prin această rută trecea aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

În timpul războiului, Iranul a impus restricții asupra navigației comerciale prin strâmtoare, în timp ce Statele Unite au instituit o blocadă asupra porturilor iraniene pentru a împiedica exporturile de petrol ale Teheranului.

În ultimele săptămâni, traficul energetic prin Ormuz a început să se refacă, însă transporturile rămân expuse riscurilor de securitate. Reuters relata luni că exporturile de țiței din Orientul Mijlociu au depășit temporar nivelurile de dinaintea războiului, în pofida atacurilor asupra unor nave comerciale din regiune.

Conflictul și restricțiile asupra transporturilor au avut efecte și asupra pieței interne iraniene. În mai multe perioade de la începutul războiului, în orașele iraniene s-au format cozi la benzinării, pe fondul dificultăților de aprovizionare.

Pentru Iran, situația este cu atât mai importantă cu cât veniturile din petrol reprezintă o sursă esențială de valută și de finanțare pentru economie. Reducerea exporturilor limitează capacitatea statului de a beneficia de veniturile generate de vânzarea hidrocarburilor, chiar și într-un context în care prețurile internaționale ale petrolului sunt ridicate.