Compania aeriană Caspian Airlines a efectuat primul zbor pe ruta Iran - Irak, după ce cursele dintre cele două state au fost reluate duminică via aeroportul internațional din orașul sfânt șiit Najaf. Decizia vine ca urmare a unei derogări acordate de Washington guvernului de la Bagdad, în pofida măsurilor punitive impuse anterior Teheranului, anunță AFP.

Informația privind reluarea conexiunilor aeriene a fost confirmată oficial de autoritățile irakiene locale. „Zborurile dintre Irak şi Republica Islamică Iran au fost reluate via aeroportul internaţional Najaf”, a declarat şeful administraţiei aeroportuare, Hussein Muhanna.

Aterizarea primei curse de la ridicarea restricțiilor a avut loc la scurt timp după confirmarea oficială. Primul zbor, operat de Caspian Airlines, a aterizat la Najaf la ora locală 17.15.

Măsura de reluare a zborurilor survine după o perioadă de restricții severe impuse de administrația americană asupra sectorului aviatic din Republica Islamică. La începutul lunii septembrie, Statele Unite au plasat sub sancţiuni întregului sector aviatic iranian, o nouă măsură economică menită să izoleze şi mai mult Teheranul la şapte luni de la începerea războiului din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, necesitățile de tranzit și presiunile diplomatice au dus la o excepție aprobată de partea americană pentru rutele religioase și umanitare. Vineri, guvernul irakian a anunţat că a ajuns la un acord cu SUA, care autorizează companiile aeriene iraniene, cu excepţia Mahan Air, să opereze 40 de zboruri pe zi spre şi dinspre aeroportul Najaf, oraş unde află unul dintre sanctuarele şiite cele mai venerate.

În paralel cu decizia aplicată companiilor iraniene, autoritățile de la Washington au extins măsurile de relaxare a tranzitului aerian și pentru flota irakiană. Marţi, Washingtonul a acordat, de asemenea, o derogare companiei aeriene naţionale Iraqi Airways pentru a deservi Iranul.

Importanța rutei pentru pelerini, studenți și pacienți

Conexiunea aeriană dintre cele două țări vecine joacă un rol strategic pentru fluxul de persoane, având un puternic caracter religios, medical și educațional. Companiile aeriene iraniene transportă în principal pelerini şiiţi irakieni către oraşele sfinte din Iran, precum şi iranieni care vizitează locuri sacre din Irak.

Pe lângă componenta religioasă legată de sanctuarele șiite, traficul aerian deservesc și alte categorii de pasageri. Zborurile sunt folosite şi de irakienii care urmează studii în Iran, precum şi de pacienţii care călătoresc pentru tratament medical.