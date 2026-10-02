Indicii de calitate a aerului din România sunt calculați acum pe baza datelor din ultima oră, inclusiv pentru particulele PM₁₀ și PM₂,₅, după finalizarea modificărilor tehnice ale platformei calitateaer.ro și ale aplicației „Calitate Aer”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) anunță că noul sistem este funcțional din 1 octombrie și urmărește să ofere o imagine mai rapidă asupra variațiilor recente ale poluării.

Schimbarea vizează în special modul în care sunt reflectate concentrațiile particulelor în suspensie. În locul mediei mobile a ultimelor 24 de ore, indicii pentru PM₁₀ și PM₂,₅ au la bază, începând din 1 octombrie, mediile măsurate într-o singură oră. Astfel, creșterile de poluare produse într-un interval scurt pot deveni vizibile mai repede în informațiile disponibile publicului.

Ministerul Mediului precizează că modificarea a fost făcută pentru ca informațiile afișate pe platforma națională să reflecte mai fidel situația recentă din zonele monitorizate.

„Oamenii au nevoie să ştie ce aer respiră atunci când ies din casă, merg cu copiii în parc sau fac sport în aer liber”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului.

Potrivit acesteia, datele din ultima oră stau acum la baza indicilor afișați, inclusiv în cazul particulelor în suspensie. Modificarea permite identificarea mai rapidă a creșterilor de concentrație înregistrate de stațiile de monitorizare.

Anterior, utilizarea unei medii mobile de 24 de ore pentru PM₁₀ și PM₂,₅ putea diminua impactul unei creșteri apărute într-un interval scurt asupra indicelui afișat. Prin utilizarea mediilor orare, astfel de variații sunt reflectate mai rapid.

Indicele oficial este prezentat pe o scară de la 1 la 6, asociată unui cod de culori pentru interpretarea mai ușoară a nivelului de poluare.

Pentru fiecare stație de monitorizare, indicele general este stabilit în funcție de cea mai ridicată valoare dintre indicii specifici ai poluanților monitorizați. În acest fel, indicatorul general reflectă situația cea mai nefavorabilă dintre poluanții pentru care există măsurători.

Datele provin de la Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului și sunt actualizate din oră în oră.

Pe lângă platforma calitateaer.ro, informațiile pot fi consultate prin aplicația mobilă oficială „Calitate Aer”, disponibilă gratuit pentru telefoanele cu Android și iOS.

Utilizatorii pot căuta stația de monitorizare din apropiere, pot selecta o stație favorită și pot urmări evoluția concentrațiilor de poluanți în diferite intervale de timp.

Aplicația permite și activarea notificărilor pentru stația aleasă. În plus, utilizatorii pot consulta recomandări asociate nivelului de calitate a aerului, informații care pot fi folosite atunci când își planifică activitățile în aer liber.

„Ne dorim ca verificarea calităţii aerului să devină un gest la fel de firesc precum consultarea prognozei meteo”, a transmis Flavia Boghiu, secretar de stat în Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului atrage atenția că valorile afișate public sunt disponibile rapid, însă se află în proces de validare și certificare.

Prin urmare, măsurătorile publicate inițial pot face obiectul unor verificări și corecții ulterioare. Informațiile sunt furnizate de stațiile rețelei naționale și sunt actualizate orar.