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ANCPI anunță că aplicația MyEterra nu este disponibilă. Cum pot obține proprietarii documentele

ANCPI anunță că aplicația MyEterra nu este disponibilă. Cum pot obține proprietarii documentelelaptop. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunță că platforma MyEterra, prin intermediul căreia proprietarii ar urma să poată solicita online documente cadastrale și extrase de carte funciară, nu este încă disponibilă publicului. Instituția atrage atenția că informațiile potrivit cărora serviciile pot fi deja accesate online nu corespund situației actuale.

Până la lansarea platformei, proprietarii care au nevoie de extrase de carte funciară pentru informare sau de documente din planul cadastral trebuie să se adreseze exclusiv ghișeelor oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

ANCPI anunță că platforma MyEterra nu poate fi accesată de public

Reprezentanții ANCPI au transmis joi că aplicația MyEterra nu este, în prezent, funcțională, contrar informațiilor apărute în spațiul public. Platforma se află încă în etapa verificărilor tehnice necesare înainte de lansare.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public privind disponibilitatea platformei MyEterra, ANCPI precizează că aceasta nu este, în prezent, funcţională şi accesibilă publicului larg. Informaţiile conform cărora proprietarii pot solicita deja online documente de cadastru şi publicitate imobiliară prin intermediul MyEterra nu corespund situaţiei actuale”, a transmis, joi, ANCPI.

Astfel, proprietarii nu pot utiliza momentan serviciile online promise prin intermediul noii aplicații. Extrasele de carte funciară pentru informare și cele din planul cadastral sunt disponibile doar la ghișeele oficiilor teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară.

ANCPI

ANCPI

MyEterra trece prin teste de securitate și performanță

Potrivit ANCPI, platforma se află în etapa testărilor de securitate și performanță, verificări necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului și protejarea datelor personale ale utilizatorilor.

Instituția va anunța public data la care aplicația va deveni operațională, precum și lista serviciilor care vor putea fi accesate online, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.

Până atunci, persoanele care au nevoie de documente cadastrale trebuie să utilizeze în continuare procedurile disponibile la ghișee.

Serviciile ePay vor fi integrate în noua platformă

ANCPI mai anunță că funcționalitățile disponibile în prezent prin intermediul platformei ePay vor fi preluate de MyEterra. Astfel, după operaționalizarea noii aplicații, utilizatorii vor putea accesa dintr-un singur loc și serviciile care sunt disponibile în prezent prin ePay.

Integrarea este prevăzută pentru a facilita accesul proprietarilor la documentele de cadastru și publicitate imobiliară, însă serviciile vor putea fi utilizate prin MyEterra doar după ce platforma va deveni funcțională.

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