Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI - ar fi primit peste 40 de informări din partea Directoratului Național de Securitate Cibernetica privind existența unor vulnerabilități, inaintea atacului ransomware care a blocat sistemul e-Terra

Afirmația îi aparține deputatului PSD George-Mădălin Borș, membru al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților. Parlamentarul acuză conducerea ANCPI de „indolență și iresponsabilitate” si solicită clarificarea modului în care au fost gestionate avertismentele.

Informația privind cele peste 40 de notificări nu a fost confirmată, până în acest moment, printr-un răspuns public detaliat al ANCPI sau DNSC. Ea este prezentată ca acuzație formulată de deputatul PSD și urmează să fie clarificată.

Mădălin Borș susține că DNSC ar fi avertizat ANCPI în repetate rânduri cu privire la problemele de securitate ale infrastructurii informatice.

„Peste 40 de informări. Peste 40 de avertismente privind vulnerabilități de securitate transmise de DNSC către ANCPI. Și totuși, atacul s-a produs”, a transmis deputatul.

În opinia sa, numărul ridicat al notificărilor ridică întrebări serioase despre reacția conducerii agenției și despre măsurile adoptate înaintea atacului.

Parlamentarul consideră că incidentul nu mai poate fi explicat exclusiv prin amploarea operațiunii cibernetice. Dacă instituția a fost avertizată în mod repetat, trebuie stabilit ce măsuri au fost luate, ce vulnerabilități au rămas nerezolvate și cine avea responsabilitatea remedierii lor.

ANCPI a anunțat că, la 14 iulie 2026, a constatat un acces neautorizat în infrastructura sa informatică. Investigația tehnică a confirmat producerea unui atac de tip ransomware.

În urma atacului, o parte a infrastructurii de virtualizare pe care erau găzduite aplicațiile agenției a fost criptată și ștearsă. Printre serviciile afectate s-a numărat e-Terra, sistemul folosit pentru operațiunile de cadastru și publicitate imobiliară.

În perioada în care platforma nu a fost disponibilă, oficiile de cadastru nu au putut înregistra sau soluționa cereri noi. Blocajul a afectat direct cetățenii, companiile și profesioniștii implicați în tranzacțiile imobiliare.

Principala întrebare este dacă vulnerabilitățile semnalate de DNSC aveau legătură directă cu metoda folosită de atacatori.

Pentru stabilirea responsabilităților trebuie clarificat conținutul celor peste 40 de informări invocate de deputatul PSD. Nu toate avertismentele de securitate au același nivel de gravitate, iar existența unor notificări nu demonstrează automat că atacul putea fi prevenit în totalitate.

Autoritățile trebuie însă să precizeze:

când au fost trimise avertismentele către ANCPI;

ce vulnerabilități informatice au fost identificate;

ce nivel de risc a fost atribuit fiecărei probleme;

cine a primit și a analizat notificările;

ce măsuri de remediere au fost dispuse;

câte vulnerabilități au rămas nerezolvate;

dacă atacatorii au exploatat una dintre problemele semnalate anterior;

dacă sistemele de backup și recuperare fuseseră testate.

Fără aceste răspunsuri, nu poate fi stabilit dacă incidentul a fost imposibil de evitat sau dacă efectele sale au fost amplificate de lipsa unor măsuri luate la timp.

Membrii PSD ai Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor solicită includerea pe ordinea de zi a unei dezbateri dedicate atacului asupra ANCPI.

La ședință ar urma să fie invitați reprezentanții ANCPI, DNSC, Centrului Național Cyberint și Serviciului de Telecomunicații Speciale. Aceștia trebuie să prezinte situația tehnică, instituțională și operațională, precum și concluziile preliminare ale investigației.

Parlamentarii cer și un calendar clar pentru revenirea integrală a serviciilor ANCPI la capacitatea normală de funcționare.

Consecințele atacului pot fi măsurate și prin numărul cererilor acumulate în perioada de indisponibilitate a sistemului e-Terra.

Între 11 și 19 august 2026, oficiile de cadastru au înregistrat 329.476 de cereri. Potrivit ANCPI, volumul ridicat a fost determinat în principal de solicitările care nu au putut fi depuse sau procesate în timpul blocajului.

Incidentul a afectat tranzacțiile cu locuințe și terenuri, precum și activitatea notarilor, avocaților, dezvoltatorilor, constructorilor, evaluatorilor și instituțiilor financiare.

Unele persoane care încheiaseră antecontracte pentru cumpărarea unor locuințe au riscat să piardă beneficiul cotei reduse de TVA de 9%. Situația a determinat inițierea în regim de urgență a unor demersuri legislative pentru prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse.

Deputatul PSD consideră că avertismentele repetate impuneau o reacție fermă din partea instituției.

„Când ești avertizat în repetate rânduri asupra unor vulnerabilități, ai obligația să acționezi”, a transmis Mădălin Borș.

Acesta cere clarificarea responsabilităților și prezentarea modului în care a fost tratată fiecare informare primită de la DNSC. Parlamentarul susține că cetățenii și mediul economic nu trebuie să suporte costurile administrative și financiare provocate de problemele de securitate ale infrastructurii digitale a statului.