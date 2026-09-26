Pensionarii din sistemul public pot, în general, să primească pensie și venituri din muncă în același timp, însă legea stabilește câteva excepții importante pentru anumite categorii de beneficiari. Regulile sunt prevăzute în Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică și în cazul veniturilor obținute din activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale.

Cumulul pensiei cu salariul este permis, așadar, în numeroase situații, inclusiv pentru pensionarii pentru limită de vârstă și pentru pensionarii de invaliditate.

În schimb, beneficiarii pensiei anticipate și anumite persoane care primesc pensie de urmaș sunt supuse unor reguli diferite. În cazul pensiei de urmaș, limita este raportată la salariul minim brut pe țară, care este de 4.325 de lei de la 1 iulie 2026.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pensionarii din sistemul public pot cumula pensia cu venituri provenite din activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale, indiferent de nivelul acestor venituri. Regula acoperă inclusiv veniturile obținute printr-un contract individual de muncă, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

Prin urmare, o persoană care primește pensie pentru limită de vârstă poate continua să lucreze și să încaseze, în același timp, atât pensia, cât și salariul.

Legea permite cumulul și pensionarilor de invaliditate. CNPP precizează că, începând cu aplicarea Legii nr. 360/2023, pensionarii de invaliditate pot realiza venituri din activități pentru care se datorează contribuții sociale indiferent de gradul de invaliditate.

Regulile se aplică și persoanelor care desfășoară activitate în calitate de prestator casnic, în condițiile Legii nr. 111/2022, atunci când pentru veniturile respective se datorează contribuția de asigurări sociale.

Una dintre cele mai importante excepții îi privește pe beneficiarii pensiei anticipate.

Legea nr. 360/2023 prevede că pensia nu poate fi cumulată cu anumite venituri realizate de persoana care beneficiază de pensie anticipată. Este vorba despre veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau de persoanele care ocupă funcții elective ori sunt numite în cadrul autorităților executive, legislative sau judecătorești pe durata mandatului.

În această situație, plata pensiei anticipate se suspendă începând cu luna următoare celei în care apare cauza de suspendare. Reluarea plății poate fi solicitată după încetarea situației care a determinat suspendarea.

Este importantă diferența dintre pensia anticipată și pensia pentru limită de vârstă. Faptul că o persoană s-a pensionat înainte de vârsta standard nu înseamnă automat că beneficiază de aceleași reguli de cumul. Categoria juridică a pensiei este cea care determină aplicarea restricției.

O altă excepție se aplică soțului supraviețuitor care beneficiază de pensie de urmaș.

Acesta nu poate cumula pensia de urmaș cu anumite venituri lunare din activități pentru care se datorează contribuții sociale atunci când veniturile depășesc salariul minim brut pe țară garantat în plată. Regula este prevăzută de articolul 105 din Legea nr. 360/2023.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este 4.325 de lei, astfel că acesta este pragul relevant pentru regula privind pensia de urmaș în prezent. Valoarea a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026.

Prin urmare, în cazul unui soț supraviețuitor cu pensie de urmaș, veniturile salariale trebuie analizate în raport cu pragul legal aflat în vigoare la momentul respectiv.

Faptul că un pensionar continuă să lucreze și plătește contribuții sociale nu înseamnă că pensia este majorată automat în fiecare lună.

CNPP precizează că pensionarii pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după pensionare, însă această recalculare poate fi solicitată o singură dată într-un an calendaristic, în condițiile legii.

Există însă o particularitate importantă: perioada de cotizare realizată în timp ce pensia este cumulată cu venituri din muncă nu intră în calculul punctelor de stabilitate. Această regulă rezultă din Legea nr. 360/2023 și este menționată explicit de CNPP.

Persoanele care primesc pensie au obligația să comunice casei teritoriale de pensii orice schimbare care poate modifica condițiile în baza cărora este plătită pensia.

Potrivit articolului 106 din Legea nr. 360/2023, termenul pentru comunicarea unei astfel de modificări este de 15 zile de la data apariției acesteia.

Această obligație este relevantă în special pentru persoanele aflate în situații în care cumulul este restricționat. Nerespectarea condițiilor poate duce la suspendarea plății pensiei și, după caz, la apariția unor sume încasate necuvenit