Avion cu 170 de persoane la bord, aterizare de urgență pe Otopeni

Un avion care zbura sâmbătă de la Cluj spre Antalya a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni, în jurul orei 15:05, după ce aeronava ar fi lovit o pasăre la scurt timp după decolare. La bord se aflau 170 de persoane, iar până acum nu au fost raportate victime.

Un avion care efectua sâmbătă o cursă de la Cluj spre Antalya a fost redirecționat către Aeroportul Henri Coandă, după un incident produs la scurt timp după decolare. Potrivit informațiilor disponibile, aeronava ar fi lovit o pasăre în timpul zborului, motiv pentru care echipajul a decis aterizarea de urgență pe Otopeni.

Avionul a ajuns la sol în jurul orei 15:05.

La bordul aeronavei se aflau 170 de persoane. Până în acest moment nu au fost raportate victime, iar avionul a aterizat în siguranță.

Pasagerii urmează să fie evaluați dacă situația o va impune.

După aterizare, avionul a intrat în verificări pentru a se stabili dacă a suferit avarii în urma presupusului impact cu pasărea.

Inspectorii trebuie să stabilească și dacă aeronava își va putea continua cursa către Antalya.

Până la finalizarea verificărilor, nu este clar când ar putea fi reluat zborul.

Incidentul urmează să fie analizat pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat și dacă aeronava a fost afectată.

Noi informații sunt așteptate în legătură cu starea avionului și situația pasagerilor.

Impactul cu o pasăre poate deveni periculos mai ales atunci când aceasta lovește motorul, parbrizul sau alte componente importante ale aeronavei. În cazul motoarelor, o pasăre aspirată poate provoca avarii la paletele turbinei, pierderi de putere sau oprirea motorului, iar un impact puternic cu parbrizul ori cu fuselajul poate afecta vizibilitatea sau integritatea unor componente. Riscul este mai mare în timpul decolării și aterizării, când avionul se află la altitudine joasă și are mai puțin timp pentru reacție.

Cele mai multe incidente de tip bird strike nu duc însă la accidente grave, deoarece aeronavele sunt proiectate și testate pentru a rezista la astfel de situații, iar piloții urmează proceduri clare de siguranță. Dacă există suspiciunea unor avarii, echipajul poate decide întoarcerea sau devierea către un aeroport apropiat, unde avionul este verificat înainte de a-și continua zborul. În cazurile mai serioase, impactul poate afecta unul sau mai multe motoare și poate impune o aterizare de urgență.