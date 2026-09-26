Republica Moldova. Comisia autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi de pe lângă Ministerul Justiţiei (CADAA) nu a putut pentru a treia oară consecutiv să ia o decizie în privinţa administratorului de insolvenţă, pe numele căruia există o sesizare de atragere la răspundere disciplinară.

Prima şedinţă a fost amânată pe motiv că lui Dumitru Cucu i s-ar fi făcut rău. A doua şedinţă a fost amânată după ce Dumitru Cucu a recuzat întreaga componenţă a CADAA şi a fost nevoie formarea unei noi comisii din membri supleanţi.

Şedinţa din 25 septembrie a fost amânată la solicitarea avocaţilor lui Dumitru Cucu pe motiv că a fost depăşit programul de lucru.

Între timp, Dumitru Cucu şi avocaţii săi au lansat în presă şi pe reţele acuzaţii în adresa ministrului Justiţiei, Vladislav Cojuhari, a preşedintelui Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, deputatul Dinu Plângău, precum şi a jurnaliştilor care au deconspirat schemele din insolvabilitate, pe motiv că pregătesc „executarea” sa. Adică să-i retragă licenţa.

Amintim că Dumitru Cucu a fost protagonistul mai multor anchete jurnalistice, inclusiv şi ale EvZ.

Dumitru Cucu a venit la şedinţa de vineri, 25 septembrie, cu un braţ mare de dcumente, pe care urma să le prezinte ca probe în apărarea sa. Şi de această dată, Cucu era aşteptat de un grup de protestatari, care l-au huiduit.

Şedinţa CADAA a pornit după ora 10.00 şi a durat până după ora 17.00, fără pauză. După ore de dezbateri, Dumitru Cucu a solicitat să fie suspendată examinarea procedurii disciplinare. CADAA a respins demersul administratorului ca neîntemeiat şi a vrut să continuie şedinţa.

Această decizie le-a indignat pe avocatele Fulga Grabovschi şi Alina Iachimovschi. Apărătoarele au declarat că şedinţa nu poate continua, deoarece durează de opt ore fără pauză de prânz, iar ele au copii pe care trebuie să-i ia de la grădiniţă şi să-i hrănească. Un alt motiv a fost că apartenenţa lui Dumitru Cucu la un cult religios nu-i permite să muncească mai departe.

„Închipuiţi-vă, nu a fost executat!”, a declarat în zemflemea Fulga Grabovschi zâmbind, la ieşirea din Ministerul Justiţiei.

„Mai pe scurt, nu s-a primit nici azi cu execuţia. Sub ameninţarea 112, a ambulanţei şi a sesizîrii Consiliului de egalitate, CADAA a fost nevoită să întrerupă tortura”, a scris avocata pe canalul Patriot MD de pe reţeaua Telegram, pe care îl gestionează.

Precizăm că Fulga Grabovschi se declară luptătoare pentru dreptate, atacând în special guvernarea actuală de la Chişinău. Totodată, apărătoarea s-a remarcat prin mai multe ieşiri publice scandaloase.

Video făcut de avocata Fulga Grabovschi (n.r.)

Primele semnale despre pretinsele ilegalităţi ale administratorilor din insolvenţă au apărut în presa de la Chişinău cu trei ani în urmă. Ulterior, oamenii de afaceri şi investitori din diferite ţări au făcut front comun împotriva „mafiei din insolvenţă”.

Businessmanii au fost în audienţă la preşedinţa Maia Sandu şi au atenţionat public instituţiile statului că ceea ce se petrece în domeniul insolvabilităţii pune în pericol securitatea economică a statului. Totodată, , mai multe persoane fizice, care au rămas fără bani şi fără casă după ce companiile care construiau blocurile în care au investit au fost trimise în insolvenţă, au ieşit să protesteze în stradă.

Deputatul Dinu Plângău s-a autosesizat şi a elaborat un proiect de lege privind modificarea Legii insolvabiliităţii, adoptată în 2002. Totodată, Plângău a ajuns preşedinte al Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat. Deputatul a oferit publicului mai multă informaţie despre schemele de fraudare prin insolvenţă a întreprinderilor de stat.

Într-o postare pe Facebook, Dinu Plângău a dat de înţeles că este ameninţat şi asupra să se fac presiuni.

Zeci de mii de oameni păgubiți, zeci de întreprinderi de stat ruinate. Statisticile arată groaznic, dar în spatele acestor cifre se află destine omenești. În cel mai bun caz, omul rămâne fără afacere și investiții, în cel mai rău caz rămâne pe drumuri. Asta e soarta miilor de moldoveni care au strâns o viață bani, au vândut casa să-și cumpere apartament, au investit și au rămas fără bani, fără apartament și cu o companie în insolvabilitate. Uneori, apartamentul pe care l-au cumpărat a fost vândut de 4 ori la 4 oameni diferiți. Am avut întâlniri cu sute de oameni a căror istorii tragice s-au întipărit profund în memoria mea. Oameni care nu au nicio șansă să lupte cu un grup de crimă organizată, cu bani, relații, avocați, presă sau blogheri plătiți. Ce șansă au ei? În fiecare minister sau instituție este câte o Pătrașcu de la APP. În viața mea am fost atras în zeci de procese, urmărit, amenințat de oameni care dețineau putere. O gașcă de ingrați care se zbat ca un pește la mal să tergiverseze niște procese nu mă impresionează deloc. Îmi va fi doar trist, dacă voi vedea că sunt susținuți de unii oameni pe care îi consideram onești”, a scris parlamentarul.

Totodată, Dinu Plângău a declarat că nu va ceda ameninţărilor:

„Ca în orice sistem, și-n rândul administratorilor sunt oameni normali care ar fi cointeresați să scape de aceste câteva găști de bandiți. Greu, dar vom curăța sistemul. Cei care au încălcat legea și care au ruinat viețile oamenilor vor răspunde mai degrabă sau mai târziu”.

Dumitru Cucu nu a răspuns la apeluri şi mesaje pentru a comenta situaţia. Nu este pentru prima dată când administratorul refuză să comenteze. Inclusiv când este surprins în locuri publice. Ulterior, administratorul acuză public jurnaliştii că nu îl contactează ca să-i ofere dreptul la replică. Şi depune plângeri la Consiliul de presă.

Aceeaşi tactică o folosesc şi câţiva colegi de ai lui Dumitru Cucu, ajunşi în vizorul autorităţilor. Aceştia au depus zeci de plângeri la Consiliul de presă, în instanţă şi la Poliţie împotriva jurnaliştilor care au scris despre ei. Anterior, în presă şi pe reţele au apărut mai multe înregistrări video, care demonstrează că autorii plângerilor au refuzat să răspundă la întrebări.