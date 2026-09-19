Republica Moldova. Comisia autorizare și disciplină a administratorilor autorizați (CADAA) a admis, în premieră, o cerere de recuzare a membrilor în corpore la solicitarea unui administrator de insolvabilitate, care urma să fie audiat pentru pretinse ilegalităţi în activitatea sa.

Este vorba despre Dumitru Cucu, administratorul de insolvenţă, ajuns subiect al anchetelor jurnalistice. CADAA a mai încercat să examineze , cu o săptămână în urmă, sesizarea depusă pe numele lui Dumitru Cucu. Însă şedinţa programată a fost amânată la solicitarea administratorului, care a declarat că se simte rău.

Pentru vineri 18 septembrie, CADAA programase examinarea unei sesizări pe numele unui alt administrator de insolvenţă. Şedinţa a fost însă amânată.

Cu o săptămână înainte, Dumitru Cucu l-a acuzat public pe ministrul Justiţiei, Vladislav Cojuhari, că ar fi ordonat membrilor Comisiei să-i retragă licenţă. Lucru infirmat de conducerea Ministerului Justiţiei.

Pe de altă parte, cei care cunosc situaţia din domeniul insolvabilităţii în Republică Moldova au calificat acţiunile administratorului Cucu drept o tentativă de tergiversare şi presiune asupra CADAA.

La fel ca o săptămână în urmă, vineri în faţa Ministerului Justiţiei au venit mai mulţi protestatari, care au avut de suferit în urma activităţii administratorilor de insolvenţă. Printre ei este şi Sergiu Cucoş, care îl acuză pe Dumitru Cucu de complicitate la o schemă prin care a fost deposeat de o uzină.

Deşi nu a fost vorba de sesizarea sa, bărbatul a venit special din Italia pentru a se alinia protestatarilor din faţa Ministerului Justiţiei. Sergiu Cucoş ne-a povestit că întreprunderea i-a fost trimisă în insolvenţă de un grup de escroci, care iniţial i-au vândut-o partenerilor săi italieni.

„Au făcut contracte false precum că întreprinderea Consprodmarket are o datorie către o fermă de pui, la fel aflată în insolvenţă, pentru un utilaj de fermentare a berii. În realitate, acest utilaj a fost instalat atunci când a fost construită fabrica. Cu mult înainte de ferma de păsări.

Sau să îmi spuneţi, de când găinăriile produc sau importă utilaje de fermentare a berii? Acest grup, care are tangenţe cu Veaceslav Platon, au trimis întreprinderea, care are la activ fabrica de bere din Orhei, în insolvenţă. Şi l-a propus pe Dumitru Cucu administrator provizoriu. Este un administrator părtinitor şi le face jocul celor care îmi iau afacerea.

Sunt vre-o şase ani de când fac naveta Roma-Chişinău-Roma pentru a participa la şedinţele de judecată. În baza plângerii pe care am depus-o, Inspectoratul Fiscal a pornit un dosar penal. Dar finalul încă nu se vede. Sper că această Comisie, fiind într-o nouă componenţă, va reuşi să-l pună la respect pe administratorul Dumitru Cucu”, a declarat pentru EvZ Sergiu Cucoş.

Dumitru Cucu şi avocaşii săi au solicitat în şedinţa de vineri recuzare pentru toţi membrii CADAA. Motivul recuzării nu a fost făcut public. Iar membrii CADAA au refuzat să facă declaraţii de presă.

L-am contactat pe Dumitru Cucu la telefon, dar acesta a spus că nu poate vorbi pentru că se află la medic. În acest timp fiind surprins pe holul Ministerului Justiţiei.

Sursele EvZ au comunicat că cererea de recuzare a fost admisă în urma unor dezbateri aprinse, la insistenţa a doi membri, care sunt administratori de insolvenţă. „A fost admisă solicitarea lui Dumitru Cucu pentru a nu lăsa loc de interpretări”, s-a explicat pentru EvZ.

Ulterior, s-a decis formarea unei comisii speciale pentru Dumitru Cucu, din membri supleanţi. Noua comisie urma să înceapă exminarea sesizării la ora 15.00. Însă după ora 17.00 pe hol a ieşit secretara CADAA şi a anunţat că Comisia în actuala componenţă se află în imposibilitate de a examina sesizarea.

Sursele EvZ au comunicat că mai mulţi membri supleanţi au fost în imposibilitatea de a face act de prezenţă. Astfel, şedinţa pentru examinarea sesizării în privinţa lui Dumitru Cucu a fost amânată pentru vinerea viitoare.

Dinu Plângău, președintele Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, autorul proiectului de modificare a Legii insolvabilităţii, a declarat că se preconizează retragerea licenţelor pentru mai mulţi administratori de insolvenţă. În sistemul opune o rezistenţă enormă.

„În ultimele luni lucrurile au început să se mişte. Există o susţinere din partea Ministerului Justiţiei. Dar sunt întrebări la Ministerul Economiei.

Acei administratori care au comis ilegalităţi grave activează de mai mulţi ani. Iar anterior au lucrat în instituţii de stat. Au bani, legături influente şi se fac presiuni enorme. Sunt şi ameninţări.

Au pârghii de influenţă aproape în toate instituţiile statului. Este foarte dificil. De aceea trebuie de acţionat cu prudenţă şi răbdare”, a declarat parlamentarul.

Solicitat să comenteze cazul Dumitru Cucu, Dinu Plângău a opinat că este vorba mai degrabă de o strategie de tergiversare. Şi nu este exclus că şi la următoarea şedinţă acesta va veni cu o idee nouă pentru a amâna şedinţa.

Mai mulţi oameni de afaceri din Republica Moldova, România, Estonia, Italia, Cehia şi Luxemburg, care au ajuns victime ale „mafiei din insolvenţă”, au făcut front comun pentru a da alarma că securitatea economică a statului este în pericol. Printre aceştia se regăseşte şi omul de afaceri Sergiu Cucoş, un basarabean stabilit de mai mulţi ani în Italia.

Afaceristul a cumpărat fabrica de bere din Orhei. Care, în baza unei pretinse creanţe de la o fermă de pui, care susţine că i-a vândut un utilaj pentru fermentarea berii, întreprinderea a fost trimisă în insolvenţă. Iar administratr provizoriu a fost numit Dumitru Cucu.

În luna aprilie a anului curent, Parlamentul de la Chişinău a promis reforme radicale în domeniul insolvenţei. Dinu Plângău, deputatul fracțiunii „Partidului Acțiune și Solidaritate” , a declarat în cadrul unui briefing că în ultima perioadă au fost primite zeci de petiții și sesizări de la cetățeni care susțin că au avut de suferit din cauza sistemului actual de insolvență.

Mulți dintre ei au investit economii personale sau au contractat credite pentru achiziționarea unei locuințe prin contracte de investiții, atrași de prețurile mai accesibile.

Deputatul a menționat că, în multe cazuri, dezvoltatorii sau proprietarii s-au declarat insolvabili, iar în urma acestui fapt cumpărătorii au rămas fără locuințe și fără posibilitatea de a-și recupera banii investiți. Situația este agravată de acțiunile administratorilor autorizați care, potrivit reclamanților, întârzie procedurile și în unele cazuri dispar după ce primesc plăți suplimentare.