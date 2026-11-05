Republica Moldova. Un obiect care seamănă cu o dronă a fost găsit într-o zonă împădurită din apropierea satului Gordinești, raionul Rezina. Poliția a fost alertată pe 5 noiembrie. La fața locului au fost trimiși specialiști pentru a examina obiectul și a stabili dacă acesta prezintă vreun pericol.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat că obiectul descoperit este o dronă. Experții urmează să stabilească și de unde provine acesta. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, verificările sunt efectuate de experții Secției tehnico-explozive. Aceștia trebuie să determine natura și proveniența obiectului găsit în apropierea localității Gordinești.

Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile nu au comunicat alte detalii despre circumstanțele în care obiectul ar fi ajuns în zonă.

„Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor”, se arată în comunicatul instituției.

Descoperirea din raionul Rezina vine după o serie de incidente în care drone au fost semnalate pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea au avut loc pe fondul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Cel mai recent incident a fost raportat pe 4 noiembrie. Atunci, un aparat de zbor a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Acesta a traversat regiunea transnistreană, în zona localității Camenca.

Drona a părăsit teritoriul țării după aproximativ două minute. A ieșit prin apropierea satului Vărăncău, din raionul Soroca.

Anterior, pe 31 octombrie, alte două drone au survolat teritoriul Republicii Moldova. În urma incidentului, autoritățile au restricționat temporar spațiul aerian în nordul și centrul țării.

Un alt caz a fost înregistrat pe 23 octombrie. O dronă de tip „Gheran-4”, dotată cu încărcătură explozivă, s-a prăbușit în apropierea satului Chiștelnița, raionul Telenești. Aparatul a fost ulterior distrus în condiții controlate.

Pe 16 octombrie, un alt aparat de zbor a căzut și a explodat în raionul Dondușeni.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării, în luna octombrie au fost înregistrate 19 încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova. În șase dintre aceste cazuri, dronele au explodat la impactul cu solul. 104 incidente de încălcare a spațiului aerian din 2022 până în prezent

„În contextul amplificării amenințărilor aeriene, dezvoltarea capabilităților moderne de supraveghere, detectare și neutralizare a acestora reprezintă o necesitate stringentă pentru apărarea națională. Prevenirea unor incidente cu consecințe grave asupra securității cetățenilor și infrastructurii critice impune investiții, din timp, în capacitatea Armatei Naționale de a face față acestor pericole", precizează autoritățile.

De la începutul anului 2026, autoritățile au consemnat 67 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Începând cu anul 2022, numărul total al acestora a ajuns la 104. În acest context, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să anunțe imediat Serviciul 112 dacă observă drone sau fragmente ale acestora și să nu le manipuleze.