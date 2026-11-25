Din cuprinsul articolului Ancheta vizează încălcarea regimului armelor și munițiilor

Republica Moldova. Un transport de 48.000 de cartușe letale, care urma să ajungă în Republica Moldova, a fost oprit de autoritățile române la punctul de trecere a frontierei Albița. La volanul microbuzului se afla un cetățean moldovean de 54 de ani. În timpul controlului, inspectorii au constatat că șoferul nu avea autorizația necesară pentru tranzitul muniției. Nici condițiile obligatorii de securitate pentru transport nu erau respectate. Întreaga încărcătură a fost indisponibilizată, iar cazul a intrat în atenția anchetatorilor.

Incidentul s-a produs în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în jurul orei 00:10. Bărbatul s-a prezentat la control cu un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Vehiculul transporta mai multe tipuri de mărfuri, inclusiv muniție preluată dintr-un depozit din România.

Verificarea documentelor a ridicat semne de întrebare cu privire la legalitatea transportului. Inspectorii vamali au decis să controleze în detaliu microbuzul. La operațiune au fost mobilizați polițiști de frontieră, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și specialiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

În compartimentul de marfă au fost găsite 48.000 de cartușe letale. Autoritățile au stabilit că șoferul nu deținea avizul de tranzit emis de Poliția de Frontieră Română. Acest document este obligatoriu pentru transportul de muniție în condițiile prevăzute de lege.

O altă neregulă a vizat măsurile de securitate. Transportul trebuia să fie păzit de efective ale Jandarmeriei pe durata deplasării, însă această condiție nu fusese îndeplinită.

Autoritatea Vamală Română a confirmat rezultatele verificărilor:

„În urma verificărilor, a fost identificată cantitatea de 48.000 de cartușe letale, stabilindu-se că transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nu respecta condițiile legale privind asigurarea pazei pe timpul transportului de către efective ale Jandarmeriei”, a precizat instituția.

Cele 48.000 de cartușe au fost indisponibilizate. Astfel, muniția nu a mai putut continua drumul spre Republica Moldova.

Autoritățile române au inițiat cercetări penale pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Dosarul urmează să ajungă la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

Anchetatorii trebuie să stabilească împrejurările în care muniția a fost încărcată și transportată, precum și responsabilitățile persoanelor implicate. Deocamdată, nu au fost făcute publice informații despre beneficiarul transportului sau despre destinația exactă a cartușelor.

Cazul a fost înregistrat la Albița, punct de frontieră prin care tranzitează zilnic numeroase transporturi de mărfuri între România și Republica Moldova.