Republica Moldova. Doi cetățeni ai Republicii Moldova, de 30 și 37 de ani, au ajuns în arestul poliției germane, după o explozie puternică produsă la un bancomat dintr-un centru comercial din orașul Bernau, în apropiere de Berlin. Cei doi sunt suspectați că au provocat deflagrația folosind substanțe explozive. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale importante și a dus la evacuarea mai multor spații din clădire. Printre acestea se află și o instituție medicală în care sunt oferite servicii de îngrijire intensivă.

Potrivit presei germane, poliția a fost alertată marți, în jurul orei 03:05, după ce sistemul de alarmă al centrului comercial a fost declanșat. La fața locului au intervenit mai multe echipaje, care au constatat că bancomatul fusese distrus în urma unei explozii.

Primele cercetări indică faptul că autorii ar fi utilizat materiale explozive pentru a forța aparatul și a avea acces la banii din interior. Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele în care a fost comisă fapta. Deflagrația a provocat pagube considerabile în zona bancomatului. Situația a devenit și mai complicată după ce autoritățile au luat în calcul posibilitatea ca în interiorul clădirii să existe încărcături explozive care nu au detonat.

Pentru a evita eventuale victime, polițiștii au dispus evacuarea spațiilor din apropierea locului unde s-a produs explozia. Măsura a vizat inclusiv o instituție de îngrijire medicală intensivă, aflată în complexul comercial.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă deflagrația a afectat și structura de rezistență a imobilului. Specialiștii urmează să verifice amploarea distrugerilor și eventualele riscuri pentru clădire.

După explozie, poliția germană a declanșat o operațiune amplă pentru identificarea și reținerea persoanelor implicate. La căutări au participat numeroase echipaje, dar și un elicopter al poliției din Berlin.

Potrivit informațiilor oferite de martori, trei bărbați ar fi părăsit zona imediat după producerea deflagrației. Aceștia ar fi fugit pe biciclete, încercând să se îndepărteze cât mai repede de centrul comercial.

În jurul orei 04:20, polițiștii au descoperit trei biciclete abandonate în apropierea gării Zepernick. Verificările în zonă au dus la identificarea primului suspect. Bărbatul se ascundea în niște tufișuri, în apropierea locului unde au fost găsite bicicletele.

Cel de-al doilea suspect a fost localizat și prins la scurt timp, cu ajutorul echipajului elicopterului. Intervenția rapidă a polițiștilor a permis reținerea celor doi bărbați la aproximativ o oră și jumătate de la declanșarea alarmei.

Poliția germană a confirmat că cei doi bărbați reținuți sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Aceștia au 30 și, respectiv, 37 de ani și sunt suspectați de implicare în explozia bancomatului.

Cel de-al treilea bărbat, despre care martorii spun că ar fi fugit împreună cu ceilalți doi, nu a fost încă găsit. Autoritățile continuă operațiunile pentru localizarea acestuia.

Anchetatorii nu au oferit, deocamdată, detalii despre o eventuală sumă de bani sustrasă din bancomat. Nu a fost comunicată nici valoarea exactă a pagubelor produse de explozie.