Statele membre ale Uniunii Europene nu au ajuns la un acord privind continuarea sprijinului financiar pentru Ucraina, cu doar câteva zile înaintea summitului european programat pentru 26 și 27 noiembrie. Deși majoritatea guvernelor susțin menținerea ajutorului pentru Kiev, există neînțelegeri privind valoarea finanțării, plata dobânzilor pentru împrumuturile existente și contribuțiile naționale. Comisia Europeană propune un nou împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, în 2027, potrivit The Kyiv Independent.

Liderii europeni vor discuta, în perioada 26-27 noiembrie, despre viitorul sprijin financiar acordat Ucrainei, dar și despre bugetul Uniunii Europene pentru intervalul 2028-2034.

Primele negocieri între ambasadorii statelor membre au avut loc pe 24 noiembrie. Discuțiile au vizat atât propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de 45 de miliarde de euro (49 de miliarde de dolari) pentru Kiev, în 2027, cât și o variantă de compromis prezentată de președintele Consiliului European, António Costa.

Potrivit documentelor întocmite în urma discuțiilor, există o „recunoaștere largă” a necesității unui acord privind finanțarea Ucrainei. Niciun stat membru nu pare să respingă categoric alocarea celor 100 de miliarde de euro prevăzute pentru Kiev în proiectul de buget.

Totuși, țările europene au opinii diferite în privința destinației banilor și a modului în care vor fi acoperite cheltuielile.

Estonia consideră că suma de 100 de miliarde de euro (110 miliarde de dolari) reprezintă „un minim absolut”. Alte state au cerut clarificări privind cheltuielile care vor fi acoperite din această finanțare și cele care vor necesita fonduri suplimentare.

Una dintre principalele neînțelegeri privește plata dobânzilor aferente împrumuturilor acordate anterior Ucrainei de Uniunea Europeană.

Potrivit celei mai recente propuneri bugetare, cele 100 de miliarde de euro destinate Kievului ar urma să fie separate de subvențiile necesare pentru acoperirea costurilor dobânzilor. Acestea din urmă ar urma să fie finanțate printr-un mecanism distinct.

Italia și Bulgaria au ridicat însă întrebări privind această abordare, potrivit notelor consultate de publicația ucraineană.

Clarificarea este importantă deoarece modul de contabilizare a cheltuielilor ar putea influența semnificativ fondurile disponibile pentru Ucraina. O parte considerabilă din bani ar putea fi direcționată către plata dobânzilor, în loc să fie utilizată pentru alte forme de sprijin.

O evaluare separată a Comisiei Europene estimează că plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja acordate Kievului va necesita 55,4 miliarde de euro în următorul ciclu bugetar.

Și modalitatea prin care vor fi acoperite aceste costuri provoacă divergențe între statele membre.

Austria s-a opus înființării unui instrument special destinat finanțării dobânzilor, deși susține acordarea unui sprijin „robust și multianual” pentru Ucraina.

Finlanda a susținut poziția Austriei referitoare la necesitatea majorării contribuțiilor tuturor statelor membre. Aceeași abordare a fost promovată public și de cancelarul german Friedrich Merz.

Propunerea nu beneficiază însă de susținerea tuturor guvernelor europene, iar negocierile continuă să fie marcate de diferențe privind responsabilitatea financiară a fiecărei țări.

Ungaria, Cehia și Slovacia au respins anterior propunerea privind acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro (99 de miliarde de dolari) Ucrainei. Diplomații europeni se așteptau ca Bulgaria să se alăture celor trei state și în privința celei mai recente variante, care prevede o finanțare de 45 de miliarde de euro.

În spațiul public, premierul slovac Robert Fico și-a exprimat deschis opoziția față de continuarea finanțării prin noi împrumuturi. Acesta a afirmat că Ungaria îi împărtășește poziția.

La rândul său, premierul ceh Andrej Babiš a exclus posibilitatea ca țara sa să participe la noi împrumuturi pentru Ucraina. El anunțase această poziție încă de la summitul european din octombrie, înainte de prezentarea noii propuneri a Comisiei.

Documentele consultate de The Kyiv Independent arată însă că pozițiile unor state sunt mai nuanțate. Ungaria este descrisă ca având „rezerve”, iar alte note indică faptul că Budapesta și Praga consideră că decizia privind participarea la plata costurilor împrumuturilor trebuie luată de șefii de guvern.

Grecia și Slovenia sunt, de asemenea, menționate în documentele referitoare la aceste discuții, însă natura rezervelor exprimate de cele două țări nu este pe deplin clarificată.

Discuțiile au vizat și posibilitatea tratării împreună a finanțării suplimentare pentru Ucraina și a costurilor dobânzilor aferente împrumuturilor anterioare.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut anterior că cele două probleme ar trebui analizate împreună. Potrivit informațiilor despre reuniunea ambasadorilor din 24 noiembrie, această abordare a fost susținută în mod vocal și de Suedia.

Statele membre consideră că un acord ar trebui obținut până la sfârșitul anului 2026. Uniunea Europeană încearcă să evite ca negocierile privind bugetul și ajutorul pentru Ucraina să devină teme importante în campaniile electorale din mai multe țări, înaintea scrutinelor programate în 2027.

Franța a transmis însă că presiunea politică de la Paris este în creștere și că disponibilitatea pentru acceptarea unui acord înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie este tot mai redusă.

Potrivit poziției exprimate de reprezentanții francezi la reuniunea din 24 noiembrie, dacă negocierile vor continua până în ianuarie, încheierea unui acord înaintea scrutinului prezidențial din Franța nu va mai fi posibilă.