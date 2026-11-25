Agenția Națională de Integritate a aplicat deputatului Radu Miruță, vicepreședinte USR, o interdicție de 767 de zile de a mai ocupa o funcție sau demnitate publică ori eligibilă, conform Raportului de evaluare Nr. 16937/(711/20.11.2026), conform stiripesurse.ro. Sancțiunea a fost redusă cu 30% în baza prevederilor legii care a produs încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz, președintele USR.

Raportul a fost transmis vinerea trecută în Parlament și a ajuns miercuri în ședința conducerii Camerei Deputaților, unde Biroul Permanent a luat act și l-a trimis către comisia juridică, de disciplină și imunități.

„Domnul Miruță Radu-Dinel, deputat în Parlamentul României, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21.12.2020 - 31.12.2024, întrucât a deținut simultan calitatea de deputat în Parlamentul României și calitatea de comerciant persoană fizică 'MIRUȚĂ R.D. PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ', formă de organizare în care și-a exercitat activitatea de expert-tehnic judiciar în perioada 02.06.2022-22.01.2023)”

Conform cadrului legal, persoana față de care se constată incompatibilitatea poate primi o interdicție de a ocupa o funcție sau demnitate publică ori eligibilă pe o perioadă de până la 3 ani de la rămânerea definitivă a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, ceea ce ar fi însemnat un maxim de 1.095 de zile.

În cazul lui Radu Miruță, ANI a redus sancțiunea inițială maximă cu 30%, stabilind interdicția la 767 de zile, în baza noii legi a integrității care a dus la încetarea mandatului de primar al Timișoarei deținut de Dominic Fritz.

Legea nr. 180 din 28 august 2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a introdus posibilitatea ca inspectorul de integritate să diminueze sancțiunea cu până la 50% pentru persoanele aflate în stare de incompatibilitate sau conflict de interese.

diminuarea interdicției cu 10%, întrucât nu a fost emis un proces-verbal de constatare a contravenției pentru nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele legale în perioada de referință;

diminuarea interdicției cu 20%, întrucât nu a fost emis un raport de evaluare rămas definitiv în ultimii trei ani.

Radu Miruță a respins punct cu punct acuzațiile formulate de ANI, susținând vinerea trecută că nu a încasat niciun ban pentru expertiza efectuată și că acuzațiile nu au încadrare legală. Vicepreședintele USR a anunțat că va contesta raportul ANI în instanță.

„Acuzaţia ticăloasă a ANI nu a reuşit să aibă o încadrare legală. (...) Dacă şi-a imaginat cineva că aşa mă va înmuia din fermitatea cu care am făcut curăţenie în instituţiile statului, unde am ajuns să deranjez multe reţele cuplate la banii publici, se înşală. Mă determină şi mai tare şi în perioada următoare nu va mai exista niciun fel de milă cu privire la multele nereguli din ministerele prin care am trecut, pentru care am luat măsuri, dar nu le-am făcut neapărat publice, pentru că unele au caracter clasificat.

Eram obligat de instanţă să fac această expertiză, nu am încasat niciun ban şi s-a ajuns în această ţară la următoarea situaţie ridicolă: cei de la ANI m-au întrebat de ce nu am luat banii. Am ajuns să discutăm despre o situaţie de integritate nu pentru că furi cu portbagajele de bani, ci pentru că nu iei bani. (...) Nu voi ceda la acest şantaj, iar vânătoarea asta prin instrumente ale statului român, cum este ANI, condusă de un consilier al unui fost ministru PSD, care n-a reuşit să treacă examenul pentru a mai conduce această instituţie şi o face interimar, este ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forţa mea”.

Declarațiile au fost făcute la Târgu Jiu, într-o conferință de presă desfășurată la sediul USR Gorj.

Deputatul a mai explicat că, înainte de a deveni parlamentar în 2020, a lucrat pentru mai multe companii ca absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații din București, încasând venituri printr-un PFA obținut pe baza diplomei de absolvire și a diplomei de doctorat, pentru codul CAEN aferent consultanței în tehnologia informației și comunicațiilor.