Politica

Parlamentul votează noi conduceri la TVR și Radio, precum și un președinte interimar la Curtea de Conturi

Parlamentul votează noi conduceri la TVR și Radio, precum și un președinte interimar la Curtea de ConturiParlament. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Parlamentul se reunește marți în ședință comună pentru a vota noii membri ai Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

Votul din Parlamentul României, după o decizie a CCR

Procedura are loc după ce Curtea Constituțională a României a stabilit că desemnarea anterioară a membrilor celor două consilii a fost neconstituțională.

Tot marți, parlamentarii vor vota un consilier de conturi care va exercita atribuțiile de președinte al Curții de Conturi, în regim interimar.

Procedurile pentru desemnarea noilor membri ai Consiliilor de Administrație ale TVR și Radioului Public au fost declanșate săptămâna trecută de Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. În același timp, a fost inițiată procedura pentru numirea unui președinte interimar al Curții de Conturi.

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Parlamentul a primit deja propunerile partidelor

Grupurile parlamentare au avut termen până luni pentru depunerea candidaturilor pentru cele două consilii de administrație. Marți, de la ora 9:30, persoanele propuse vor fi audiate în comisiile parlamentare de cultură.

Sediul TVR

Sediul TVR. Sursă foto: Arhiva EVZ

Ulterior, de la ora 12:00, este programată ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul căreia vor fi supuse votului noile componențe ale Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR.

Pe cine propune AUR pentru cele două consilii

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat luni o parte dintre propunerile sale pentru structurile de conducere ale celor două instituții publice.

Astfel, formațiunea o propune pe Sorina Matei, actualul interimar la conducerea Televiziunii Publice, pentru un mandat de membru titular în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune.

Pentru Consiliul de Administrație al Radioului Public, AUR o susține pe Maria Țoghină, în calitate de membru titular.

Propunerile au fost anunțate de senatoarea Cristina Dumitrescu, purtătoarea de cuvânt a partidului.

Votul de marți va stabili noua componență a celor două consilii, după reluarea procedurii de desemnare ca urmare a deciziei Curții Constituționale.

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