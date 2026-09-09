Sebastian Ghiță, patronul RTV și fost angajator al noii șefe a TVR Sorina Matei, lansează un atac dur la adresa acesteia. Ghiță spune că Sorina Matei ar fi ajuns în fruntea TVR cu sprijinul unor persoane din zona serviciilor secrete și al unor interese imobiliare, acuzații pe care le formulează într-o postare publicată pe Facebook.

În mesajul său, Sebastian Ghiță o numește pe Sorina Matei „Colderista” și afirmă că aceasta ar fi ajuns la conducerea televiziunii publice cu ajutorul „Mafiei Imobiliare”.

„Pe mine m-a rugat Coldea să o angajez acum mulți ani.. după ce fusese dată afară de la B1”, susține Ghiță, referindu-se la fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea.

Patronul RTV se întreabă, în același mesaj, dacă Sorina Matei ar mai avea în prezent legături cu serviciile secrete și afirmă că jurnalista ar fi realizat în trecut emisiuni „la ordinul lui Coldea”.

Ghiță pune sub semnul întrebării și susținerea politică în baza căreia Sorina Matei a fost numită la conducerea TVR, făcând referire la AUR și la liderul formațiunii, George Simion.

„Fiind propunerea AUR... o fi și Simion un proiect Secret? AUR o fi tot vreun proiect Secret?”, scrie Sebastian Ghiță.

Acesta îi contestă și experiența managerială Sorinei Matei, afirmând că aceasta nu ar fi condus anterior o instituție sau o organizație și susținând că numirea sa ar avea legătură cu interese imobiliare asupra terenului pe care se află studiourile TVR.

„Terenul de sub studiourile TVR va ajunge la Mafiile Imobiliare!”, afirmă Ghiță, fără să prezinte în postare dovezi pentru această acuzație.

În continuarea mesajului, patronul RTV susține că Sorina Matei ar fi fost desemnată pentru a semna „falimentul TVR” și critică nivelul cheltuielilor televiziunii publice, despre care afirmă că depășesc 100 de milioane de euro din bani publici.

Ghiță își încheie atacul acuzând-o pe Sorina Matei că ar fi devenit o „politrucă toxică” asociată cu AUR și George Simion.

Atacul lui Sebastian Ghiță vine după publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii privind numirea Sorinei Ruxandra Matei în funcția de director general interimar al Societății Naționale de Televiziune.

Potrivit documentului oficial, mandatul interimar este stabilit pentru o perioadă de 60 de zile. În aceeași ședință a Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului a fost decisă și numirea lui Răzvan Ioan Dincă în funcția de director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune, tot pentru 60 de zile.

Numirile au intervenit după ce Curtea Constituțională a admis, pe 29 aprilie, sesizările formulate de AUR privind hotărârile Parlamentului referitoare la componența Consiliilor de Administrație ale SRTv și SRR.

CCR a stabilit că respectivele hotărâri sunt neconstituționale, întrucât cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în Consiliile de Administrație ale celor două societăți publice trebuiau ocupate de candidați propuși în funcție de configurația politică și ponderea grupurilor parlamentare.

Motivarea deciziei Curții Constituționale a fost publicată în Monitorul Oficial pe 4 septembrie.

Anterior, în noiembrie 2025, Parlamentul o numise pe Adriana Săftoiu la conducerea SRTv, aceasta fiind propusă din partea Guvernului. La conducerea Societății Române de Radiodifuziune fusese numit Robert Schwartz, propus de USR.