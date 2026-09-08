Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat numirea unor conduceri interimare la nivelul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune (SRTV). Măsura a fost luată de parlamentari ca urmare a unei hotărâri recente pronunțate de Curtea Constituțională a României.

Nominalizările pentru pozițiile de conducere ale celor două instituții publice de media au primit undă verde în cadrul ședinței structurilor de conducere din Parlament. În urma negocierilor, jurnalista Sorina Matei a fost propusă de formațiunea AUR pentru a prelua interimatul la cârma Televiziunii Publice.

În mod simetric, social-democrații l-au propus pe Răzvan Dincă pentru a asigura conducerea interimară a Radioului Public. Ambele propuneri au primit votul de sprijin din partea membrilor Birourilor permanente reunite.

Reconfigurarea conducerilor vine pe fondul admiterii de către CCR, cu majoritate de voturi, a sesizărilor de neconstituţionalitate formulate de AUR. Judecătorii constituționali au stabilit că hotărârile anterioare ale Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie la SRTV şi SRR au încălcat cadrul legal, în special în ceea ce priveşte procedura de desemnare a candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite.

Instanța de contencios constituțional a argumentat în motivare că au fost nesocotite prevederile fundamentale din Legea Supremă. „Deciziile Parlamentului sunt neconstituţionale în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispoziţiile din Constituţie care prevăd că respectarea legilor este obligatorie, precum şi cele referitoare la principiul statului de drept”.

Efectele vechilor numiri încetează de drept odată cu îndeplinirea procedurilor legale de publicare a hotărârii. „Actele de numire efectuate de Parlament îşi încetează efectele juridice la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, urmând ca Parlamentul să facă o nouă numire, dintre persoanele care vor alcătui noua componenţă a Consiliilor de administraţie ale SRTV şi SRR”.

Procedura de numire definitivă va trebui reluată de către Parlament pentru constituirea noilor Consilii de Administrație, respectând riguros exigențele formulate de Curtea Constituțională.