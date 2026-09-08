Politica

Bolojan și Tănăsescu, chemați la audieri în Senat, în legătură cu întâlnirea din 14 august

Bolojan și Tănăsescu, chemați la audieri în Senat, în legătură cu întâlnirea din 14 augustIlie Bolojan și Simina Tănăsescu. Sursă foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, sunt chemați marți la audieri în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, în cadrul anchetei parlamentare privind întâlnirea pe care cei doi au avut-o pe 14 august.

Bolojan și Tănăsescu, așteptați la Senat

Potrivit programului stabilit de Senat, comisia se va reuni începând cu ora 11:00, în Salonul Alb. Premierul Ilie Bolojan este programat pentru audiere la ora 11:00, iar Simina Tănăsescu este așteptată o jumătate de oră mai târziu.

În situația în care președinta CCR nu se va prezenta la audiere, comisia a programat, pentru aceeași oră, audierea unui angajat al Serviciului de Protecție și Pază.

De la ora 13:00, parlamentarii urmează să îi audieze pe președintele Senatului, Mircea Abrudean, pe directorul Cancelariei președintelui Senatului, pe directorul Cabinetului acestuia și pe directorul general al consilierilor președintelui Senatului.

Comisia din Senat a cerut imaginile de pe camerele de supraveghere

Comisia a solicitat, de asemenea, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Palatul Parlamentului în ziua în care a avut loc întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu. Cererea vizează inclusiv înregistrările camerelor amplasate pe căile de acces către biroul președintelui Senatului.

Senatul a decis, pe 24 august, declanșarea demersurilor pentru ancheta parlamentară. Hotărârea a fost adoptată cu 67 de voturi „pentru” și 41 „împotrivă”.

Senat

Senat. sursa: Facebook

Întâlnirea dintre premier și șefa CCR a avut loc pe 14 august, în biroul președintelui Senatului. Întrevederea nu fusese anunțată public înainte de desfășurare și a avut loc cu doar trei zile înainte ca judecătorii constituționali să analizeze sesizările privind Legea Integrității.

Bolojan și Tănăsescu au declarat că a fost o întâlnire administrativă

Atât Ilie Bolojan, cât și Simina Tănăsescu au susținut ulterior că discuția a avut exclusiv un caracter administrativ și că nu au fost abordate dosare aflate pe rolul Curții Constituționale.

Tănăsescu a explicat că întrevederea a fost legată de necesitatea identificării unor spații suplimentare pentru activitatea CCR. La rândul său, Bolojan a respins criticile privind întâlnirea și a afirmat că „se încearcă să se facă din țânțar armăsar”.

Premierul a mai susținut că dialogul dintre reprezentanții instituțiilor este firesc atunci când trebuie rezolvate probleme administrative și nu presupune automat discuții despre cauze aflate în procedură la Curtea Constituțională.

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