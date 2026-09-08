Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, sunt chemați marți la audieri în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, în cadrul anchetei parlamentare privind întâlnirea pe care cei doi au avut-o pe 14 august.

Potrivit programului stabilit de Senat, comisia se va reuni începând cu ora 11:00, în Salonul Alb. Premierul Ilie Bolojan este programat pentru audiere la ora 11:00, iar Simina Tănăsescu este așteptată o jumătate de oră mai târziu.

În situația în care președinta CCR nu se va prezenta la audiere, comisia a programat, pentru aceeași oră, audierea unui angajat al Serviciului de Protecție și Pază.

De la ora 13:00, parlamentarii urmează să îi audieze pe președintele Senatului, Mircea Abrudean, pe directorul Cancelariei președintelui Senatului, pe directorul Cabinetului acestuia și pe directorul general al consilierilor președintelui Senatului.

Comisia a solicitat, de asemenea, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Palatul Parlamentului în ziua în care a avut loc întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu. Cererea vizează inclusiv înregistrările camerelor amplasate pe căile de acces către biroul președintelui Senatului.

Senatul a decis, pe 24 august, declanșarea demersurilor pentru ancheta parlamentară. Hotărârea a fost adoptată cu 67 de voturi „pentru” și 41 „împotrivă”.

Întâlnirea dintre premier și șefa CCR a avut loc pe 14 august, în biroul președintelui Senatului. Întrevederea nu fusese anunțată public înainte de desfășurare și a avut loc cu doar trei zile înainte ca judecătorii constituționali să analizeze sesizările privind Legea Integrității.

Atât Ilie Bolojan, cât și Simina Tănăsescu au susținut ulterior că discuția a avut exclusiv un caracter administrativ și că nu au fost abordate dosare aflate pe rolul Curții Constituționale.

Tănăsescu a explicat că întrevederea a fost legată de necesitatea identificării unor spații suplimentare pentru activitatea CCR. La rândul său, Bolojan a respins criticile privind întâlnirea și a afirmat că „se încearcă să se facă din țânțar armăsar”.

Premierul a mai susținut că dialogul dintre reprezentanții instituțiilor este firesc atunci când trebuie rezolvate probleme administrative și nu presupune automat discuții despre cauze aflate în procedură la Curtea Constituțională.