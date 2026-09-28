Presa din România este în doliu după decesul cunoscutului jurnalist Patrick André de Hillerin, care s-a stins din viață la vârsta de doar 52 de ani. Decesul renumitului gazetar ar fi survenit subit, pe fondul unor complicații cauzate de un accident vascular cerebral. Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol profund în lumea publicisticii românești, unde a activat timp de peste trei decenii.

Patrick André de Hillerin a făcut primii pași în lumea presei la începutul anilor '90, când a început să scrie în revista Ligii Studenților, chiar în perioada intensă a manifestațiilor din Piața Universității. Pasul său în jurnalism a fost marcat de pasiune și dorința de a surprinde realitățile sociale ale acelor vremuri de schimbare.

Ulterior, și-a continuat activitatea la revista Cațavencu și s-a numărat printre membrii fondatori ai Academiei Cațavencu, unul dintre cele mai importante proiecte editoriale de satiră și analiză din România postdecembristă. Mai târziu, a contribuit decisiv la fondarea revistei Cațavencii, continuând tradiția presei de opinii și critică socială.

Pe parcursul carierei sale vaste, publicistul a colaborat cu numeroase titluri importante din media românească. Scrierile sale au apărut în paginile publicațiilor Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema. De asemenea, experiența sa jurnalistică și viziunea critică s-au reflectat și în televiziune, unde a lucrat ca scenarist și colaborator pentru emisiuni apreciate, precum Starea Nației și România 9.

Din luna august a anului 2025, Patrick André de Hillerin devenise o prezență constantă în paginile de opinie ale publicației Gândul, unde publica editoriale apreciate pentru stilul incisiv și analiza pertinentă a vieții politice și sociale.

Pe lângă activitatea sa intensă din media națională, jurnalistul a avut și o legătură profesională strânsă cu județul Tulcea. În anul 2017, el a preluat conducerea editorială a cotidianului local Obiectiv, proiect în care s-a implicat cu dăruire.

La momentul preluării conducerii publicației, gazetarul își exprima viziunea despre rolul presei de provincie, mărturisind că își dorește o publicație apropiată de comunitate, care să relateze despre viața locală și Delta Dunării. Prin plecarea sa, lumea presei pierde un condei ascuțit și un jurnalist devotat meseriei sale.