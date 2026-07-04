Un tip des întâlnit de accident vascular cerebral ischemic ar putea avea o origine diferită față de cea considerată până acum. AVC-ul lacunar ar fi provocat în principal de deteriorarea vaselor mici din creier, nu de blocarea arterelor mari prin depuneri de aterom, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh și UK Dementia Research Institut.

Analiza ar putea explica de ce unele tratamente folosite în prezent pentru prevenirea unui nou AVC au rezultate limitate în cazul acestor pacienți și ar putea deschide calea către terapii dedicate protejării vaselor mici cerebrale.

Accidentul vascular lacunar reprezintă aproximativ un sfert dintre accidentele vasculare cerebrale ischemice. Acesta apare atunci când sunt afectate arterele foarte mici aflate în zone profunde ale creierului, responsabile pentru funcții importante precum mișcarea, sensibilitatea și capacitățile cognitive.

Deși leziunile produse pot fi de mici dimensiuni, consecințele pot fi serioase. Boala vaselor mici cerebrale este asociată cu probleme de mers, scăderea funcțiilor cognitive, demență vasculară și un risc mai mare de noi accidente vasculare.

Studiul a analizat 229 de pacienți care suferiseră fie un AVC lacunar, fie un alt tip de accident vascular ischemic minor. Participanții au fost evaluați prin teste clinice, cognitive și investigații RMN efectuate după AVC și la un an distanță.

Specialiștii au comparat două posibile explicații: afectarea arterelor mari prin depuneri de grăsime și modificările produse la nivelul vaselor mici din creier.

Rezultatele au indicat că îngustarea arterelor mari nu a fost asociată cu apariția AVC-ului lacunar sau cu agravarea bolii vaselor mici. În schimb, modificările arterelor intracerebrale au fost legate de un risc mult mai mare pentru acest tip de accident vascular.

Pacienții care prezentau dilatarea acestor vase au avut un risc de peste patru ori mai ridicat de AVC lacunar.

Cercetătorii au constatat că modificările vaselor mici au fost asociate și cu agravarea leziunilor cerebrale observate la RMN și cu apariția unor noi accidente vasculare fără simptome evidente.

Peste un sfert dintre participanți au dezvoltat astfel de episoade „silențioase” într-un interval de un an, chiar dacă urmau tratamentele recomandate pentru prevenirea unui nou AVC.

În prezent, mulți pacienți care au trecut printr-un AVC ischemic primesc medicamente antiagregante plachetare, precum aspirina, pentru reducerea riscului de recidivă.

Autorii cercetării susțin însă că aceste tratamente sunt mai eficiente în cazul accidentelor vasculare produse de cheaguri de sânge sau de afectarea arterelor mari. În cazul AVC-ului lacunar, problema principală ar putea fi degradarea progresivă a vaselor foarte mici ale creierului.

Rezultatele studiului susțin dezvoltarea unor terapii care să acționeze direct asupra microcirculației cerebrale.

Oamenii de știință testează în prezent, prin studiul clinic LACI-3, efectele unor medicamente deja cunoscute, printre care cilostazolul și mononitratul de izosorbid. Scopul este de a vedea dacă acestea pot proteja vasele mici, pot reduce apariția unor noi accidente vasculare și pot limita problemele de memorie sau riscul de demență.

Coordonatoarea studiului, Joanna Wardlaw, de la Centre for Clinical Brain Sciences din cadrul University of Edinburgh, susține că rezultatele oferă o nouă perspectivă asupra acestei afecțiuni.

„Acest studiu oferă dovezi solide că AVC-ul lacunar nu este cauzat de blocarea arterelor mari prin depuneri de grăsime, ci de afectarea vaselor mici din creier. Recunoaşterea acestei diferenţe este esenţială deoarece explică de ce tratamentele convenţionale, precum medicamentele antiagregante plachetare, nu sunt la fel de eficiente pentru acest tip de accident vascular şi evidenţiază nevoia urgentă de terapii care să ţintească afectarea microvasculară”, a afirmat Joanna Wardlaw.