Social

Adolescent de 17 ani, mort într-un accident pe DN 3, la intrarea în Constanța

Comentează știrea
Adolescent de 17 ani, mort într-un accident pe DN 3, la intrarea în ConstanțaAccident. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un tânăr de 17 ani a murit, vineri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 3, la intrarea în municipiul Constanța dinspre Valu lui Traian. Băiatul conducea un motociclu și a pierdut controlul acestuia înainte de a ajunge la un sens giratoriu. Polițiștii de la Rutieră au fost sesizați în jurul orei 7.45.

Accident grav în apropiere de Constanța

Din primele verificări, tânărul ar fi pierdut controlul ghidonului înainte de sensul giratoriu de pe DN 3. Motociclul a ieșit de pe traiectorie și a intrat în coliziune cu o autoutilitară parcată în afara părții carosabile. În urma impactului, tânărul a murit pe loc.

Potrivit IPJ Constanța, motociclul pe care îl conducea necesita permis de conducere începând cu vârsta de 16 ani. Tânărul deținea permisul corespunzător pentru vehicul.

ambulanta

ambulanta / sursa foto: dreamstime.com

Elicopterul SMURD, chemat după un accident mortal în Timiș. Un bărbat a murit, iar alte șase persoane au fost rănite

Un alt accident grav s-a produs vineri dimineață, în apropiere de Lugoj, județul Timiș. Trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, după ce un șofer ar fi încercat să depășească pe linie continuă. Un bărbat de 62 de ani a murit, iar alte șase persoane, printre care și un minor, au fost rănite.

Accidentul a avut loc în jurul orei 08:30. Potrivit primelor informații, un bărbat de 62 de ani ar fi intrat în depășire pe un sector de drum unde manevra era interzisă.

Mașina acestuia a intrat frontal în autoturismul condus de un bărbat de 32 de ani. În urma impactului, autoturismul condus de șoferul de 62 de ani a fost proiectat într-o a treia mașină, care circula regulamentar.

Șoferul de 62 de ani a murit pe loc

Coliziunea a fost extrem de puternică, iar cele trei autoturisme au fost grav avariate. Resturi desprinse din mașini au ajuns pe carosabil.

Stiri calde

22:55 - Facturile la curent ar putea fi mai mari din toamnă. Efectul opririi reactoarelor de la Cernavodă

22:45 - Colosseumul din Roma, program schimbat din cauza căldurii. Când vor putea intra turiștii

22:34 - Filantropii români care au finanțat spitale din averea lor

22:23 - Mihai Fifor cere explicații după întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR: „Opinia publică are dreptul la răspunsuri clare”

22:09 - Mănăstirea Nicula, plină de pelerini. Icoana Maicii Domnului va fi scoasă la Altarul de vară

22:00 - Pasajul Băneasa, blocat după ce o mașină a luat foc. S-a produs și o explozie

HAI România!

Secretele neștiute ale SRI: Cum au căzut băncile și cine a condus din umbră România

Secretele neștiute ale SRI: Cum au căzut băncile și cine a condus din umbră România

Între axolot și ascaris cu pansament

Între axolot și ascaris cu pansament

Hollywood vs. România - câți bani se fac din filme?

Hollywood vs. România - câți bani se fac din filme?

Proiecte speciale