Un tânăr de 17 ani a murit, vineri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 3, la intrarea în municipiul Constanța dinspre Valu lui Traian. Băiatul conducea un motociclu și a pierdut controlul acestuia înainte de a ajunge la un sens giratoriu. Polițiștii de la Rutieră au fost sesizați în jurul orei 7.45.

Din primele verificări, tânărul ar fi pierdut controlul ghidonului înainte de sensul giratoriu de pe DN 3. Motociclul a ieșit de pe traiectorie și a intrat în coliziune cu o autoutilitară parcată în afara părții carosabile. În urma impactului, tânărul a murit pe loc.

Potrivit IPJ Constanța, motociclul pe care îl conducea necesita permis de conducere începând cu vârsta de 16 ani. Tânărul deținea permisul corespunzător pentru vehicul.

Un alt accident grav s-a produs vineri dimineață, în apropiere de Lugoj, județul Timiș. Trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, după ce un șofer ar fi încercat să depășească pe linie continuă. Un bărbat de 62 de ani a murit, iar alte șase persoane, printre care și un minor, au fost rănite.

Accidentul a avut loc în jurul orei 08:30. Potrivit primelor informații, un bărbat de 62 de ani ar fi intrat în depășire pe un sector de drum unde manevra era interzisă.

Mașina acestuia a intrat frontal în autoturismul condus de un bărbat de 32 de ani. În urma impactului, autoturismul condus de șoferul de 62 de ani a fost proiectat într-o a treia mașină, care circula regulamentar.

Coliziunea a fost extrem de puternică, iar cele trei autoturisme au fost grav avariate. Resturi desprinse din mașini au ajuns pe carosabil.