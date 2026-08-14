Inundații devastatoare în Japonia, cu cel puțin patru morți

Cel puțin patru persoane au murit și alte cinci sunt rănite în estul Japoniei, în urma ploilor record care au lovit prefectura Chiba, lângă capitala Tokyo, potrivit BBC.

Ploile, pe care autoritățile le-au descris ca fiind „fără precedent”, au întrerupt curentul la peste 20.000 de gospodării, în timp ce 7.000 de călători au rămas blocați peste noapte pe aeroportul Narita din Tokyo.

Autoritățile locale au emis joi o avertizare de urgență de nivel cinci, cea mai mare alertă. Aceasta a fost retrogradată la nivelul patru până vineri dimineață, dar continuă să avertizeze cu privire la riscurile de alunecări de teren și inundații.

Potopul vine după o serie de furtuni care au măturat Japonia și țările vecine în această săptămână, în ceea ce se prognozează a fi un sezon de taifunuri neobișnuit de activ.

Agenția Meteorologică a Japoniei a declarat că cel mai recent potop a fost provocat de aerul cald și umed care curgea spre estul țării, combinat cu aerul rece de deasupra, făcând condițiile atmosferice extrem de instabile.

Se așteaptă ca ploile să dureze până vineri seară.

„Acest caz a fost o situație extrem de neobișnuită, chiar și după standardele meteorologice istorice ale Japoniei”, a declarat reporterilor vineri dimineață guvernatorul provinciei Chiba, Toshihito Kumagai.

„Am intervenit în multe dezastre în trecut, dar nu am mai experimentat niciodată un astfel de caz.”

Chiba, care se află chiar lângă capitala Tokyo, a înregistrat peste 100 mm de ploaie pe oră de joi după-amiază, spun autoritățile.

Acest lucru este de aproximativ trei ori mai mare decât media precipitațiilor din august și cel mai mare volum de precipitații înregistrat vreodată în țară.

Autoritățile vor acorda prioritate salvării de vieți omenești și vor continua eforturile de salvare, a adăugat Kumagai.

Printre cei uciși se număra și o femeie care a murit în mașina ei scufundată pe un drum inundat, au declarat autoritățile. Alte două persoane s-au prăbușit de-a lungul străzilor și au murit ulterior.

Agenția Meteorologică Japoneză a descris anterior situația ca fiind un „nivel fără precedent de ploi abundente”.

Mai multe servicii feroviare rămân suspendate vineri dimineață, în timp ce unele autostrăzi majore sunt, de asemenea, închise.

Peste 100.000 de gospodării au fost rugate să evacueze joi, după ce ploaia a provocat alunecări de teren și pene de curent.

Toate zborurile sunt programate să funcționeze normal vineri, a declarat un purtător de cuvânt de la aeroportul Narita. Compania aeriană de referință Japan Airlines a declarat că unele dintre zborurile sale ar putea fi întârziate, dar că nu se așteaptă la anulări.

Pasagerii au rămas blocați în stațiile de metrou, în timp ce aproximativ 1.800 de persoane au petrecut noaptea în clădirea Guvernului Prefecturii Chiba.

Între timp, în Filipine, autoritățile au închis din nou școlile, iar birourile guvernamentale sunt din nou închise în cea mai mare parte a nordului țării, invocând amenințarea inundațiilor.

La începutul acestei săptămâni, Japonia, Filipine și China au fost lovite de furtuni consecutive - Dolphin, Chan-Hom și Peilou - care au lovit regiunea în același timp.

Delfinul a adus ploi abundente pe insula Okinawa din Japonia, întrerupând curentul la zeci de mii de clădiri, doborând copaci și anulând zboruri.

În weekend, autoritățile chineze au evacuat peste un milion de oameni din casele lor, după ce Dolphin, cel mai puternic taifun care a lovit China până acum în acest an, a lovit uscatul în estul țării.