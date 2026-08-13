Președintele rus Vladimir Putin a vizitat joi, 13 august, insula Iturup din arhipelagul Kurilelor, teritoriu disputat de Rusia și Japonia, potrivit agenției de presă Reuters, care citează agenția de stat rusă TASS. Vizita este prezentată drept prima deplasare personală a lui Putin în acest lanț de insule.

Iturup face parte din grupul celor patru insule din sudul Kurilelor pe care Japonia le numește „Teritoriile de Nord” și le revendică. Disputa teritorială reprezintă de decenii principalul obstacol în încheierea unui tratat de pace între Japonia și Rusia după cel de-Al Doilea Război Mondial.

În timpul vizitei, Vladimir Putin a mers la fabrica de procesare a peștelui Yasny de pe Iturup, după ce a asistat la exerciții ale marinei ruse desfășurate în Extremul Orient al țării, relatează Reuters.

Imagini difuzate de postul Vesti TV l-au arătat pe liderul rus într-un costum închis la culoare, într-o încăpere în care pe o masă erau expuși doi pești de dimensiuni mari, între care ton și halibut.

Oficialii prezenți i-au oferit informații despre activitatea din domeniul pescuitului și despre comportamentul migrator al peștilor. Putin a degustat, de asemenea, icre de pește produse local.

Iturup este una dintre cele patru insule din sudul arhipelagului Kurile pe care Japonia le revendică. Celelalte sunt Kunashiri, Shikotan și grupul de insule Habomai. Guvernul japonez le consideră teritorii japoneze și susține că acestea sunt ocupate de Rusia.

Rusia administrează în prezent insulele și respinge revendicarea japoneză. Disputa are rădăcini în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial, când forțele sovietice au preluat controlul asupra insulelor.

Potrivit Ministerului japonez de Externe, forțele sovietice au ocupat cele patru insule între 28 august și 5 septembrie 1945. Japonia susține că aproximativ 17.000 de japonezi locuiau atunci în aceste teritorii și că populația japoneză a fost ulterior îndepărtată.

Deși starea de război dintre cele două țări a fost încheiată prin Declarația comună sovieto-japoneză din 1956, Japonia și Rusia nu au semnat până în prezent un tratat de pace care să încheie formal problema rămasă după război.

Declarația din 1956 a restabilit relațiile diplomatice și a prevăzut continuarea negocierilor pentru un tratat de pace. În același timp, disputa privind statutul celor patru insule a rămas nerezolvată.

Negocierile au intrat într-o etapă și mai dificilă după deteriorarea relațiilor ruso-japoneze în urma invaziei ruse în Ucraina. În martie 2022, Moscova a anunțat suspendarea negocierilor pentru tratatul de pace și a unor programe de schimburi și vizite între cele două țări.

Deplasarea lui Putin pe Iturup are loc într-un teritoriu asupra căruia cele două state au poziții diametral opuse. Pentru Rusia, insula se află sub administrație rusă, în timp ce Japonia continuă să o includă în ceea ce numește Teritoriile de Nord.

Vizita președintelui rus combină astfel o agendă economică, prin oprirea la fabrica de procesare a peștelui, cu una militară, prin participarea sa la activități navale în Extremul Orient.