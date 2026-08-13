Multe dintre cele mai scumpe reparații dintr-o locuință pornesc de la probleme mici, care pot fi observate și remediate din timp. O țiglă deteriorată, o scurgere ignorată sau o instalație verificată prea rar pot transforma o intervenție de întreținere într-o cheltuială de sute sau chiar mii de lei, potrivit ANRE.

Pentru proprietarii de case, dar și pentru cei care locuiesc la bloc, întreținerea periodică nu înseamnă doar confort. Verificarea acoperișului, a instalațiilor, a sistemelor de încălzire și a zonelor în care apa poate pătrunde în locuință poate preveni degradarea unor elemente mult mai costisitoare.

Frunzele, crengile și alte resturi se pot acumula în jgheaburi și pot împiedica evacuarea apei. Când aceasta se revarsă pe lângă sistemul de drenaj, poate ajunge pe fațadă, la fundație sau sub învelitoarea acoperișului.

Problema este adesea observată abia după apariția petelor de umezeală, a mucegaiului sau a degradării tencuielii. Curățarea periodică a jgheaburilor și verificarea îmbinărilor sunt intervenții simple comparativ cu repararea unui perete afectat de infiltrații.

O pată apărută pe tavan sau pe un perete poate indica o scurgere care există de mai mult timp. În cazul instalațiilor sanitare, apa poate ajunge în pereți, pardoseli sau tavane înainte ca proprietarul să observe cauza.

De aceea, zonele din jurul chiuvetelor, WC-urilor, căzilor și țevilor trebuie verificate periodic. O garnitură sau un racord înlocuit la timp poate costa mult mai puțin decât refacerea unei pardoseli, a unui tavan sau a unei porțiuni de perete.

Prizele care se încălzesc, mirosul de plastic ars, întrerupătoarele care se încing sau siguranțele care se declanșează frecvent nu ar trebui tratate ca inconveniente obișnuite.

Problemele electrice pot indica o suprasolicitare, contacte imperfecte sau alte defecțiuni care necesită verificarea instalației de către un specialist. Improvizațiile și reparațiile făcute fără calificare pot crește riscul de incendiu.

În special în locuințele mai vechi, este utilă evaluarea instalației atunci când apar modificări importante ale consumului, precum instalarea mai multor aparate puternice.

Pentru proprietarii care folosesc gaze naturale, verificările periodice nu sunt doar o măsură de întreținere. ANRE precizează că verificarea tehnică a instalației de utilizare se efectuează la maximum doi ani, iar revizia tehnică la maximum zece ani, în condițiile prevăzute de reglementări.

Lucrările de verificare și revizie trebuie realizate prin operatori economici autorizați. ANRE indică autorizația de tip EDIB pentru verificarea și revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale.

Amânarea acestor operațiuni poate însemna nu doar costuri suplimentare în cazul unei defecțiuni, ci și un risc pentru siguranța locuinței.

În casele în care sunt folosite sobe sau alte sisteme care evacuează fum, coșul de fum trebuie verificat și curățat periodic. Depunerile de funingine se pot aprinde, iar fisurile pot permite trecerea căldurii sau a scânteilor către elementele combustibile ale acoperișului.

Ministerul Afacerilor Interne arată că verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. Recomandarea este ca verificarea să fie făcută cel puțin anual de o persoană autorizată.

Și intervențiile pompierilor din ultimii ani arată că un coș necurățat sau deteriorat poate ajunge să provoace incendii și pagube materiale.

Fisurile, pantele terenului orientate spre casă sau sistemele de evacuare a apei care nu funcționează corect pot permite acumularea apei în apropierea fundației.

Problemele nu apar întotdeauna imediat. În timp, umezeala poate afecta pereții subsolului, finisajele și anumite componente ale construcției. Proprietarii ar trebui să urmărească după ploile puternice unde se adună apa și dacă aceasta este evacuată la distanță suficientă de clădire.

O intervenție făcută la sistemul de drenaj poate fi considerabil mai simplă decât remedierea unor infiltrații persistente.

Un copac crescut prea aproape de casă poate ajunge să afecteze acoperișul, jgheaburile sau alte elemente exterioare. Ramurile uscate reprezintă, de asemenea, un risc în cazul vântului puternic.

Și vegetația crescută necontrolat în apropierea pereților poate păstra umezeala și poate ascunde fisuri sau zone deteriorate. Verificarea periodică a arborilor, gardurilor, fațadei și acoperișului este o formă simplă de prevenție.

Cele mai multe dintre aceste verificări nu necesită intervenții complicate. Important este ca proprietarul să nu aștepte apariția unei avarii pentru a verifica elementele care se degradează treptat.

Un calendar simplu de întreținere, cu verificări sezoniere pentru acoperiș, jgheaburi, instalații și exteriorul casei, poate ajuta la identificarea problemelor înainte ca acestea să afecteze structura sau să necesite lucrări costisitoare.

În cazul instalațiilor de gaze, al instalațiilor electrice și al sistemelor de încălzire, verificările și reparațiile trebuie realizate de specialiști autorizați, conform cerințelor aplicabile.