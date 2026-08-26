Pensionarii care primesc în această perioadă o decizie de la Casa de Pensii trebuie să fie atenți la schimbările apărute în documentele oficiale. Casa Națională de Pensii Publice a aprobat noi modele pentru deciziile de pensionare, prin Ordinul nr. 197 din 12 august 2026.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 684 din 19 august 2026 și a intrat în vigoare în aceeași zi. Noile formulare se aplică deciziilor emise de casele teritoriale de pensii.

Noile formulare aprobate de Casa Națională de Pensii acoperă mai multe situații importante.

Este vorba despre decizii privind:

acordarea pensiei pentru limită de vârstă;

acordarea pensiei anticipate;

pensia de invaliditate;

pensia de urmaș;

suspendarea plății pensiei;

încetarea plății pensiei;

anularea unei decizii de pensie;

reluarea plății pensiei;

recuperarea unor sume încasate necuvenit;

mai multe tipuri de pensii internaționale.

În total, Ordinul nr. 197/2026 aprobă 13 formulare noi.

Unul dintre cele mai importante lucruri este faptul că noul model al deciziei oferă o imagine detaliată asupra modului în care au fost stabilite drepturile de pensie.

Pensionarul trebuie să verifice cu atenție suma stabilită, dar și data de la care au fost acordate drepturile și data la care începe efectiv plata.

De asemenea, în document apar informații importante despre vârsta la pensionare, vârsta standard prevăzută de lege și eventualele reduceri ale vârstei de pensionare.

Un capitol extrem de important al noii decizii este cel referitor la perioada de contribuție.

În document sunt prevăzute informații despre:

stagiul total de cotizare realizat;

perioada contributivă;

perioadele asimilate;perioadele necontributive;

activitatea desfășurată în condiții normale, deosebite sau speciale;

perioadele care au fost luate în calcul la stabilirea pensiei.

Anexa care însoțește decizia poate conține și mai multe detalii privind perioadele de activitate valorificate. De exemplu, apar distinct anumite perioade asimilate, precum studiile universitare la zi, serviciul militar sau perioadele de concediu pentru creșterea copilului, acolo unde acestea sunt relevante pentru calculul drepturilor.

Un alt element important pe care pensionarii îl pot verifica este numărul de puncte realizat.

Documentul include informații despre:

numărul total de puncte;

punctele de stabilitate;

punctele aferente sistemului agricol, acolo unde este cazul;

valoarea punctului de referință.

Aceste informații sunt esențiale pentru înțelegerea modului în care a fost calculată pensia.

În cazul pensiei anticipate, noul formular conține informații suplimentare care trebuie urmărite cu atenție.

Apar, printre altele:

numărul lunilor de anticipare;

procentul de diminuare;

cuantumul pensiei înainte de diminuare;

valoarea exactă a diminuării aplicate.

Pentru persoanele care au solicitat sau urmează să solicite pensie anticipată, aceste date sunt deosebit de importante, deoarece permit verificarea mai clară a modului în care a fost stabilită suma finală.

De la intrarea în vigoare a noului ordin, deciziile emise de casele teritoriale de pensii poartă sigiliul electronic calificat al instituției emitente.

Potrivit Ordinului nr. 197/2026, sigiliul electronic atestă integritatea documentului și originea acestuia, iar documentul electronic emis în aceste condiții este asimilat unui înscris autentic.

Un detaliu extrem de important apare chiar în noile formulare: decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă.

După expirarea termenului, dacă decizia nu este contestată, aceasta devine definitivă, conform prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Cea mai importantă recomandare este ca documentul să nu fie verificat doar prin prisma sumei finale.

Pensionarii ar trebui să se uite cu atenție la perioada de contribuție luată în calcul, la eventualele perioade lipsă, la punctajul stabilit și la data de la care sunt acordate drepturile.

Noile modele de decizii au intrat deja în vigoare, astfel că pensionarii care primesc documente noi de la casele teritoriale de pensii pot observa modificările introduse prin Ordinul CNPP nr. 197/2026.