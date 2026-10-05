Premierul spaniol Pedro Sánchez a convocat luni, 5 octombrie 2026, alegeri generale anticipate pentru 29 noiembrie, după ce guvernul său minoritar a suferit un eșec important în Parlament în legătură cu măsurile destinate crizei locuințelor, potrivit agentiei Reuters. Decizia pune capăt anticipat actualei legislaturi și deschide o nouă perioadă electorală în Spania.

Anunțul vine după ce Congresul Deputaților a respins, la 2 octombrie, două decrete ale Guvernului privind locuințele, în contextul unei crize caracterizate prin creșterea costurilor de achiziție și închiriere. Votul a accentuat dificultățile Executivului de a obține sprijin parlamentar pentru principalele sale proiecte.

Pedro Sánchez a decis să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri generale anticipate pentru duminică, 29 noiembrie 2026. Scrutinul va avea loc cu câteva luni înainte de termenul constituțional al actualei legislaturi. Reuters și Associated Press au confirmat luni convocarea alegerilor.

Potrivit legislației electorale spaniole, convocarea alegerilor generale se face prin decret regal, la propunerea premierului și după deliberarea Consiliului de Miniștri. În cazul dizolvării anticipate a Cortes Generales, decretul include și convocarea noului scrutin.

Decizia premierului survine într-un moment în care accesul la locuințe a devenit una dintre principalele teme ale dezbaterii publice din Spania.

Măsurile propuse de Guvern pentru combaterea crizei au fost respinse în Congres, după ce partidele de dreapta și formațiunea separatistă catalană Junts au votat împotriva decretelor. În paralel, în mai multe orașe spaniole au avut loc proteste pentru locuințe mai accesibile și împotriva evacuărilor.

Sánchez și-a prezentat decizia ca pe o modalitate de a permite alegătorilor să decidă asupra direcției politice a țării, după blocajul legislativ. Premierul conduce Spania din 2018 și se află în prezent la al treilea mandat în fruntea Guvernului.

Executivul condus de Sánchez nu dispune de majoritate parlamentară, iar adoptarea legislației a depins în mod repetat de negocieri cu partide diferite.

Situația a devenit mai dificilă în actuala legislatură, în condițiile în care Guvernul nu a reușit să adopte un buget național nou din 2023. Potrivit Reuters, fragmentarea parlamentară a limitat capacitatea Executivului de a promova proiecte legislative importante, chiar dacă economia spaniolă a continuat să înregistreze o evoluție solidă în comparație cu alte economii dezvoltate.

În septembrie, Sánchez declara că alegerile generale ar trebui să aibă loc în 2027 și că intenționa să respecte durata constituțională a legislaturii. La acel moment, premierul excludea inclusiv organizarea unui scrutin național anticipat în același timp cu alegerile locale și regionale.

Campania electorală va avea loc într-un context dominat de problema locuințelor, de dificultățile Guvernului de a obține majorități în Parlament și de confruntarea dintre principalele formațiuni politice.

Partidul Socialist al lui Sánchez va încerca să obțină un nou mandat, în timp ce Partidul Popular și Vox se află în opoziție. Rezultatul alegerilor va determina noua configurație a Congresului Deputaților și, implicit, posibilitățile de formare a unui guvern.

Pentru moment, elementul cert este data scrutinului: spaniolii sunt chemați la urne pe 29 noiembrie 2026, după ce premierul a decis să încheie anticipat actuala legislatură.