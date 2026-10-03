Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă în mai multe orașe din Spania, cerând acces la locuințe la prețuri accesibile și măsuri pentru protejarea chiriașilor. Manifestațiile au avut loc la o zi după ce Parlamentul a respins două proiecte de lege de urgență propuse de guvernul condus de Pedro Sanchez, care vizau sprijinirea chiriașilor și prevenirea evacuărilor, potrivit BBC.

Protestele fac parte dintr-o serie de manifestații desfășurate de-a lungul unei săptămâni, declanșate de evacuarea unei femei de 87 de ani, Maricarmen Abascalin, din locuința sa din Madrid.

Nemulțumirea față de creșterea prețurilor pe piața imobiliară și dificultățile tot mai mari întâmpinate de populație pentru a-și permite o locuință au mobilizat mii de oameni în întreaga țară.

„Asta dovedeşte doar că noi, oamenii, suntem cei care trebuie să ne adaptăm la partidele politice, şi nu politicienii la ceea ce doreşte poporul, iar situaţia asta nu poate continua aşa”, a declarat pentru Reuters un protestatar în vârstă de 26 de ani din Madrid.

Valeria Racu, una dintre purtătoarele de cuvânt ale Uniunii Locatarilor, organizația care a coordonat manifestația de sâmbătă, a vorbit despre amploarea mobilizării.

„Ceea ce simţim pe străzi este o energie nouă pe care nu am mai văzut-o de mult timp, o energie care demonstrează că opt zile de putere a poporului pot realiza mai mult decât opt ani de guvernare progresistă”, a declarat aceasta.

La Madrid, poliția a estimat că aproximativ 70.000 de persoane au participat la manifestație, în timp ce organizatorii au avansat un bilanț mult mai mare, de aproape 500.000 de participanți.

Alte proteste au fost organizate în aproximativ 50 de orașe spaniole, pe fondul nemulțumirilor legate de costurile ridicate ale locuințelor și de lipsa unor măsuri suficiente pentru protejarea chiriașilor.

În Valencia, manifestația a degenerat, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor. Mai mulți participanți au pătruns în Complexul Orașului Artelor și Științelor, unul dintre cele mai cunoscute obiective ale orașului, însă poliția i-a evacuat ulterior.

Un alt manifestant din Madrid, în vârstă de 31 de ani, a subliniat importanța accesului la o locuință decentă.

„Cerem un drept fundamental: o locuinţă decentă, stabilitate şi condiţii care să ne permită să ne construim un proiect de viaţă decent”, a declarat acesta pentru AFP.

Proiectele legislative propuse de premierul Pedro Sanchez prevedeau prelungirea automată a contractelor de închiriere și introducerea unor restricții privind evacuarea chiriașilor vulnerabili. Inițiativele au fost respinse vineri de partidele de opoziție, ceea ce a amplificat nemulțumirile celor care cer intervenția autorităților pe piața imobiliară.

Respingerea celor două proiecte reprezintă o dificultate politică pentru guvernul spaniol, care se confruntă atât cu presiuni sociale, cât și cu obstacole în adoptarea măsurilor destinate combaterii crizei locuințelor.

Presa spaniolă a relatat că Pedro Sanchez ar putea lua în calcul convocarea alegerilor anticipate în luna noiembrie. Potrivit informațiilor apărute în mass-media, guvernul va urmări evoluția protestelor înainte de a lua o decizie privind următorii pași politici.