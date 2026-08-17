Un sat din provincia Cuenca, Spania, încearcă să atragă noi locuitori prin locuințe ieftine și oportunități pentru cei care vor să înceapă o afacere. Torrejoncillo del Rey, o localitate cu 345 de locuitori, este inclusă în proiectul Holapueblo, inițiat de IKEA, Redeia și AlmaNatura, care sprijină revitalizarea comunităților rurale.

Programul nu oferă locuri de muncă în sensul clasic și nu presupune că persoanele interesate trebuie să vină cu un CV pentru a obține un contract de muncă. Sunt prezentate, în schimb, așa-numitele „zone de oportunitate”, adică domenii în care localitatea are nevoie de antreprenori sau de persoane care să preia anumite activități, potrivit noticiastrabajo.huffingtonpost.es.

Printre acestea se numără administrarea unui bar, preluarea unui magazin de tutun, gestionarea unei agenții imobiliare sau cumpărarea restaurantului „El Chalet”.

Pentru cei interesați să se mute în localitate există și posibilități de lucru la distanță. Torrejoncillo del Rey dispune de un spațiu destinat telemuncii.

Un alt argument este reprezentat de prețurile locuințelor. Potrivit Idealista, pe piață există case la prețuri foarte mici. Un exemplu este o casă cu trei camere și o suprafață de 150 de metri pătrați, al cărei preț a fost redus cu 10%, până la 18.000 de euro.

Potrivit informațiilor prezentate de Holapueblo, economia locală este „destul de diversificată”, însă turismul este considerat domeniul cu cel mai mare potențial de dezvoltare.

Localitatea are nevoie de o persoană care să administreze piscina municipală, dar și de cineva care să preia magazinul de tutun, aflat în procedură de transfer, sau să gestioneze sala de sport.

O altă posibilitate este dezvoltarea unor activități turistice în jurul unei mine care poate fi exploatată în scopuri turistice, precum și pentru comercializarea de produse, obiecte de artizanat și suveniruri locale.

Există, de asemenea, posibilitatea administrării unui bar, într-un spațiu aflat în proprietate privată, sau a achiziționării restaurantului „El Chalé”, care este scos la vânzare.

În localitate nu există în prezent un magazin de bricolaj, iar acest tip de afacere este considerat necesar de locuitori. O altă oportunitate este deschiderea unei agenții imobiliare, în condițiile în care în interiorul localității există mai multe locuințe neocupate care ar avea nevoie de administrare.

Torrejoncillo del Rey are nevoie și de persoane care să ofere servicii de întreținere și reparații. Potrivit prezentării localității, lipsesc instalatorii, zidarii și tâmplarii.

Sunt căutați, de asemenea, specialiști care să răspundă unor nevoi educaționale ale copiilor din comunitate.

Totuși, domeniul în care sunt identificate cele mai multe oportunități este cel al ospitalității. Localitatea are nevoie de servicii de alimentație pentru turiștii care vizitează minele din zonă.

„Există nevoia de a oferi servicii de prânz și cină vizitatorilor care vin la mine, deoarece există o cerere importantă în acest domeniu”, se arată în prezentarea localității.

Torrejoncillo del Rey se află în zona cunoscută drept Alcarria din provincia Cuenca, într-un peisaj dominat de câmpii, văi, dealuri și păduri de stejari.

Clima este continentală, fără temperaturi extreme, cu veri călduroase și nopți mai răcoroase, în special în perioada verii.

Localitatea are și obiective istorice și naturale. În satul aparținător Villar del Águila se află biserica Santo Domingo de Silos, construită în secolele al XVI-lea și al XVII-lea și declarată bun de interes cultural.

Zona are și o istorie romană. Torrejoncillo del Rey a făcut parte din teritoriul orașului roman Segóbriga, iar una dintre principalele atracții este mina Lapis Specularis, considerată cea mai importantă de acest tip din provincia Cuenca.

Economia locală este susținută de agricultură, în special de cultivarea cerealelor în regim neirigat, de construcții și, într-o măsură mai redusă, de creșterea ovinelor.

Serviciile și activitatea comercială contribuie, de asemenea, la economia locală.

Proiectul Holapueblo consideră însă că turismul ar putea deveni una dintre principalele surse de dezvoltare. Mina romană reprezintă unul dintre punctele centrale ale acestei strategii, în condițiile în care obiectivul a început să atragă un număr important de vizitatori.