Pavel Popescu: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan”. Reacții la manipularea G4Media

Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, respinge ideea că Statele Unite ale Americii ar fi provocat căderea Guvernului Bolojan și critică dur discursul antiamerican din România. Într-o postare pe Facebook, acesta îi numește „noii idioți utili ai Rusiei” pe cei despre care susține că alimentează ostilitatea față de Washington.

Reacția sa apare în contextul controversei generate de relatarea G4Media privind interpreatarea unui articol Wall Street Journal despre declarațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Popescu avertizează că disputele politice interne pot afecta relația României cu partenerul american.

Vicepreședintele ANCOM afirmă că Washingtonul nu a determinat înlăturarea lui Ilie Bolojan, dar formulează, în același mesaj, critici la adresa fostului executiv.

„Așa că fiți pe pace. Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin”, a scris Popescu.

El descrie Guvernul Bolojan drept „cel mai antiamerican guvern din ultimii zeci de ani”. Totodată, susține că o eventuală intervenție americană pentru schimbarea executivului nu ar fi reprezentat „o mare tragedie”.

„La cum arată azi scena politică românească, nu cred că ar fi fost o mare tragedie ca SUA să fi dat jos guvernul Bolojan”, afirmă acesta, adăugând că ar fi preferat instalarea rapidă a unui alt executiv.

Popescu mai susține că, în ultimele luni, a primit dinspre Washington întrebări despre momentul în care România va avea un nou guvern cu care partea americană să poată discuta. În postare nu precizează identitatea interlocutorilor.

O parte importantă a mesajului vizează persoane pe care Popescu le acuză că au ajuns să folosească o retorică favorabilă intereselor Rusiei, deși anterior își criticau adversarii pentru asemenea poziționări.

„De parcă nu aveam destui, ne-am trezit brusc cu încă o garnitură fresh de idioți utili ai Rusiei”, scrie vicepreședintele ANCOM.

El îi asociază acestei categorii pe cei care promovează mesajul „Nu ne vindem țara americanilor!”. În opinia sa, asemenea formule contribuie la deteriorarea percepției publice asupra Statelor Unite și pot afecta relațiile dintre București și Washington.

Popescu susține că efectele acestui discurs ar putea depăși mandatul actualei administrații americane, complicând inclusiv cooperarea cu viitoare administrații.

Pentru a susține acuzația de dublu standard, Popescu compară reacțiile față de interesele comerciale americane cu atitudinea publică față de acordurile cu mari companii europene.

El invocă negocieri despre care afirmă că au avut loc în noiembrie 2025, privind prelungirea unor licențe pentru gaze în relația cu OMV. De asemenea, susține că Rheinmetall ar urma să beneficieze de contracte de aproape șapte miliarde de euro prin mecanismul SAFE.

În interpretarea sa, cei care contestă proiectele americane au avut o atitudine favorabilă față de aceste înțelegeri europene. Comparația și acuzațiile privind modul de negociere îi aparțin lui Popescu.

Vicepreședintele ANCOM susține că relația cu SUA trebuie privită dincolo de administrațiile care se succed la Casa Albă și de interesele comerciale punctuale.

„America nu e MAGA. America nu e Trump, Biden, Obama, Clinton sau LNG. America nu e nici o frază scrisă în WSJ, rostită sau nu de vreun ambasador la vreo chermeză”, afirmă Popescu.

El avertizează că atacurile repetate la adresa președintelui american, indiferent cine ocupă funcția, pot avea consecințe asupra cooperării politice și asupra interesului pentru investiții în România.

Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook. Pavel Popescu ocupă funcția de vicepreședinte ANCOM în urma numirii de către Parlament, în octombrie 2023, pentru un mandat de șase ani.