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Reîmprospătarea pilotei fără mașina de spălat. Trei metode pe care merită să le încerci

Reîmprospătarea pilotei fără mașina de spălat. Trei metode pe care merită să le încercipilota. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

O pilotă utilizată zilnic poate aduna, în timp, mirosuri neplăcute și praf, chiar dacă nu prezintă urme vizibile de murdărie. Spălarea la mașină nu este întotdeauna practică, mai ales când pilota este voluminoasă sau nu ai unde să o usuci. Totuși, există mai multe metode simple prin care poate fi reîmprospătată eficient, fără a fi necesară spălarea în mașină.

Cum poți avea o pilotă ca nouă în doi pași. Aerisirea corectă, primul pas

Una dintre cele mai eficiente metode este aerisirea naturală, realizată corect. Pilota trebuie scoasă afară, într-un spațiu bine ventilat, dar ferit de umiditate excesivă.

Lumina naturală și aerul curat ajută la eliminarea mirosurilor și la reducerea senzației de umezeală acumulată în fibre. Este important ca pilota să fie întoarsă pe ambele părți și scuturată ușor pentru a permite aerului să pătrundă uniform în material.

sursa: Facebook

Mirosurile neplăcute pot fi eliminate cu bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este cunoscut pentru proprietățile sale de neutralizare a mirosurilor. Acesta se presară deasupra materialului și se lasă să acționeze câteva ore, de preferat într-o cameră bine aerisită.

Ulterior, praful se îndepărtează prin aspirare cu un capăt special pentru textile. Această metodă ajută la eliminarea mirosurilor persistente fără a afecta materialul.

Reîmprospătarea cu abur

Aburul este o altă soluție eficientă pentru igienizarea fără spălare. Un aparat de tip steamer poate fi folosit pentru a trece ușor peste suprafața pilotei, fără a o uda excesiv.

Aburul contribuie la reducerea bacteriilor de la suprafață și la reîmprospătarea fibrelor, oferind o senzație de prospețime. După acest proces, pilota trebuie lăsată să se usuce complet într-un spațiu bine aerisit.

Poți folosi spray-uri pentru textile

O altă metodă des întâlnită este utilizarea unui spray pentru textile preparat acasă sau cumpărat din comerț.

Variantele naturale pot conține apă, puțin oțet și câteva picături de ulei esențial, cum ar fi lavandă sau eucalipt. Acest amestec ajută la neutralizarea mirosurilor și oferă o aromă plăcută, fără a încărca materialul cu substanțe agresive.

Congelarea pilotei pentru igienizare

O metodă mai puțin cunoscută, dar eficientă, este să așezi pilota într-un mediu rece, cum ar fi congelatorul. Temperaturile scăzute pot reduce prezența anumitor bacterii și pot elimina mirosurile neplăcute. Pilota trebuie introdusă într-o husă curată și lăsată câteva ore, după care se aerisește bine.

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