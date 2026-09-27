Vremea

Cod galben de vânt în șapte județe până miercuri seara. Temperaturile scad de la 1 octombrie

Cod galben de vânt în șapte județe până miercuri seara. Temperaturile scad de la 1 octombrieploaie și vant / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului pentru luni, în șapte județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea. În paralel, o informare meteo de vânt puternic va rămâne valabilă până miercuri seara în mare parte din țară, iar începutul lunii octombrie va aduce temperaturi mai scăzute în sud și est.

Atenționarea Cod galben este valabilă luni, între orele 10:00 și 20:00, în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța.

În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

Cod galben de vânt în șapte județe până miercuri seara

Separat de avertizarea Cod galben, ANM a emis o informare pentru intensificări ale vântului, valabilă din 27 septembrie, ora 10:00, până pe 30 septembrie, ora 20:00.

Sunt vizate jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

În aceste regiuni, vitezele vântului vor ajunge în general la 45-55 km/h.

În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor fi mai puternice și vor atinge 55-75 km/h.

Harta cod galben vânt

Harta cod galben vânt. Sursă foto: meteoromania.ro

Temperaturile scad pe 1 octombrie

La începutul lunii octombrie, vremea va deveni mai răcoroasă, mai ales în sudul și estul României. Pe 1 octombrie, temperaturile vor continua să scadă, iar în regiunile extracarpatice valorile termice vor fi local sub cele normale pentru această perioadă.

Maximele vor fi cuprinse, în general, între 17 și 22 de grade, iar minimele între 7 și 12 grade. Ploile și intensificările vântului vor fi mai probabile în sudul și estul țării, dar și la munte.

Pe 2 octombrie, temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. În unele regiuni, valorile vor rămâne însă sub cele normale pentru începutul lunii.

Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 23 de grade, iar minimele între 5 și 11 grade. Vor mai fi înnorări, intensificări ale vântului și ploi pe suprafețe restrânse.

Vreme apropiată de normal din 3 octombrie

Începând cu 3 octombrie, temperaturile vor reveni în mare parte a țării în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 20-24 de grade, iar temperaturile minime vor coborî până la 4-10 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în sud-est.

În intervalul 4-7 octombrie sunt prognozate variații de temperatură de la o zi la alta și diferențe între regiunile țării. În interiorul arcului carpatic, valorile termice vor fi apropiate de mediile normale.

În sud și est, temperaturile vor rămâne în general mai scăzute. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare la începutul intervalului în sud-est, iar spre finalul perioadei în vestul țării.

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