Naționala de fotbal a Irlandei va disputa cele două meciuri programate cu Israel în Liga Națiunilor, după ce jucătorii au votat în favoarea participării, în contextul presiunilor pentru boicotarea partidelor din cauza războiului din Gaza. Federația Irlandeză de Fotbal (FAI) a anunțat sâmbătă că o majoritate semnificativă a lotului a susținut disputarea celor două întâlniri.

Prima partidă este programată duminică, 27 septembrie, la Debrețen, în Ungaria, iar returul va avea loc pe 4 octombrie, la Bačka Topola, în Serbia.

Decizia a fost luată după mai multe ore de discuții între jucători, stafful tehnic și conducerea FAI. Potrivit directorului executiv al federației, David Courell, lotul a organizat un vot pentru a stabili poziția jucătorilor în privința disputării meciurilor.

„O majoritate semnificativă a votat pentru continuarea participării”, a precizat Courell la conferința de presă susținută la Debrețen.

Discuțiile din cadrul echipei naționale au durat mai multe zile. Potrivit FAI, după o primă rundă de discuții, un jucător și-a exprimat sâmbătă intenția de a se retrage din lot, ceea ce a dus la noi consultări între fotbaliști.

Selecționerul Irlandei, islandezul Heimir Hallgrimsson, a confirmat că un singur jucător a părăsit lotul înaintea partidei cu Israel. Presa irlandeză l-a identificat ulterior drept portarul Gavin Bazunu.

„Nimeni nu se simte confortabil să joace aceste meciuri, din mai multe motive. Încercăm să gestionăm acest lucru în cel mai bun mod posibil”, a declarat Hallgrimsson.

FAI a precizat că jucătorii care au avut o poziție diferită în timpul discuțiilor rămân disponibili pentru partida de duminică.

Naționala Irlandei a decis să marcheze partida de la Debrețen prin mai multe gesturi. Jucătorii vor purta banderole negre „pentru toate viețile pierdute în acest conflict israeliano-palestinian”.

De asemenea, înaintea meciului nu vor avea loc strângeri de mână și nici schimburi de fanioane între cele două echipe.

Jucătorii irlandezi au solicitat, totodată, să nu mai aibă obligații față de presă în restul acestei ferestre internaționale. Potrivit FAI, federația și jucătorii intenționează să facă și o donație către organizații caritabile, provenită atât din indemnizațiile pentru meciuri, cât și din veniturile generate de partida cu Austria programată la Dublin.

David Courell a anunțat că jucătorii irlandezi nu vor interacționa cu presa duminică. Această decizie se aplică și meciului cu Austria, programat la Dublin pe 1 octombrie, precum și celui de-al doilea meci cu Israel, de pe 4 octombrie.

Federația Israeliană de Fotbal a salutat decizia lotului Irlandei de a disputa cele două partide.

„Ceea ce ne satisface astăzi este că fotbalul a câștigat. Cei care au pierdut, fără îndoială, astăzi sunt cei care au vrut să intimideze, să divizeze și să transforme terenul de fotbal într-o arenă politică”, a transmis federația israeliană într-un comunicat.

În Irlanda, presiunile pentru boicotarea meciurilor au continuat în ultimele săptămâni. Peste 160 de personalități din sportul irlandez au cerut echipei naționale să nu joace împotriva Israelului, iar protestele i-au vizat atât pe oficialii FAI, cât și pe jucători.

Mijlocașul Jason Knight a fost, joi, primul internațional irlandez care s-a pronunțat public pentru anularea meciului de duminică. După înfrângerea cu 1-0 în fața Kosovo, el a declarat că partida „nu ar trebui să aibă loc” și a precizat că subiectul urma să fie discutat mai aprofundat.

Disputa privind participarea Irlandei la aceste meciuri nu este nouă. În iulie, membrii FAI au votat în favoarea disputării celor două partide. Moțiunea a fost aprobată cu 75 de voturi pentru, 32 împotrivă și trei abțineri.

Ulterior, federația a anunțat că nu va pune la dispoziția suporterilor irlandezi bilete pentru niciuna dintre cele două întâlniri. Partida considerată în deplasare pentru Irlanda se joacă la Debrețen, iar meciul retur, în care Irlanda este echipa gazdă, va avea loc la Bačka Topola, în Serbia, fără spectatori.

Meciurile nu se desfășoară în Israel din cauza situației de securitate. Partida de duminică este găzduită de Ungaria, în timp ce returul din 4 octombrie se va disputa în Serbia, cu porțile închise.

Postul public irlandez RTÉ a anunțat că va transmite partida de la Debrețen, însă într-un format redus. Televiziunea este obligată contractual să difuzeze meciurile din Liga Națiunilor, motiv pentru care nu poate aplica un boicot similar celui anunțat pentru Eurovision 2027.

RTÉ a precizat că nu va avea prezentare de studio sau comentator propriu, urmând să preia comentariul internațional. De asemenea, postul nu a acceptat publicitate sau sponsorizări în jurul celor două partide.

Cu câteva zile înainte, RTÉ anunțase că Irlanda va boicota din nou Eurovision 2027 din cauza participării Israelului.

Irlanda are o istorie îndelungată de susținere a cauzei palestiniene, asociată inclusiv cu propria experiență istorică și cu perioada dominației britanice.

În 2024, Irlanda a recunoscut oficial statul palestinian, alături de Spania și Norvegia. Dublinul a condamnat în repetate rânduri războiul din Gaza.

Presiunea publică asupra echipei naționale a crescut după stabilirea meciurilor cu Israel. Înaintea partidei de la Debrețen, jucătorii și stafful au avut mai multe runde de discuții privind participarea, iar FAI a precizat că a respectat pozițiile diferite exprimate în cadrul lotului.