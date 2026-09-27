Alegătorii din Elveția sunt chemați duminică, 27 septembrie, la urne pentru a decide dacă neutralitatea țării trebuie aplicată după reguli mai stricte. Inițiativa ar limita posibilitatea guvernului de a adopta sancțiuni împotriva statelor implicate în conflicte și ar restrânge cooperarea cu alianțe militare precum NATO, potrivit ABC News.

Neutralitatea Elveției este prevăzută în Constituție încă din 1848, iar referendumul nu pune în discuție renunțarea la acest statut. Miza este modul în care principiul va fi aplicat în viitor.

Inițiativa este susținută de Partidul Popular Elvețian și propune înscrierea în Constituție a unei forme mai restrictive de neutralitate.

Una dintre principalele schimbări vizează politica de sancțiuni.

Dacă inițiativa va fi adoptată, Elveția nu ar mai putea impune sancțiuni statelor implicate într-un conflict, cu excepția celor decise de Organizația Națiunilor Unite și a măsurilor destinate împiedicării eludării sancțiunilor.

Subiectul a devenit important după invadarea Ucrainei de către Rusia. Elveția a preluat în mare măsură sancțiunile impuse Moscovei de Uniunea Europeană, decizie criticată de susținătorii inițiativei.

Rusia este unul dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și are drept de veto în cadrul acestuia.

Elveția nu face parte din nicio alianță militară, însă cooperează de aproximativ trei decenii cu NATO, inclusiv prin participarea la exerciții comune.

Inițiativa propune ca țara să nu poată adera la o alianță militară sau de apărare și nici să coopereze cu o astfel de structură, exceptând situația în care Elveția este atacată militar sau există pregătiri pentru un asemenea atac.

Susținătorii proiectului consideră că neutralitatea trebuie apărată mai strict și afirmă că apropierea de UE și NATO reduce libertatea de acțiune a Elveției.

Guvernul federal și Parlamentul nu susțin inițiativa.

Executivul elvețian consideră că forma actuală a neutralității îi permite țării să își protejeze interesele și să reacționeze la schimbările internaționale fără să renunțe la statutul său. Consiliul Federal susține că o definiție mai rigidă ar limita această libertate de acțiune.

Autoritățile subliniază că votul nu este despre existența neutralității Elveției, ci despre regulile după care aceasta va fi pusă în practică.

Referendumurile reprezintă o componentă importantă a sistemului politic elvețian, alegătorii fiind chemați de regulă de mai multe ori pe an să voteze direct asupra unor proiecte și inițiative.

Executivul federal este format din șapte membri proveniți din mai multe formațiuni politice și funcționează pe principiul consensului.

Președinția este preluată prin rotație pentru câte un an de membrii guvernului. În prezent, funcția este deținută de Guy Parmelin, membru al Partidului Popular Elvețian, iar rolul său este în mare parte ceremonial.