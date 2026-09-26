Europa de la sfârșitul secolului al XIX-lea avea un nume elegant pentru starea sa de spirit: pax armata. Marile puteri semnau tratate, organizau congrese și schimbau vizite de curtoazie între monarhi înrudiți, în timp ce statele-majore perfecționau orarele feroviare ale mobilizării. Pacea era reală, dar avea contur de fortificație. Săptămâna 19–25 septembrie 2026 readuce în memorie această formulă, cu o diferență esențială: astăzi nu mai există nici măcar iluzia unei frontiere nete între starea de pace și starea de război. Există doar un spectru continuu, pe care actorii se deplasează după nevoie, uneori în aceeași zi și în același dosar.

Diplomația nu a dispărut. Dimpotrivă, rareori au existat atâtea canale deschise simultan: Washingtonul discută cu Beijingul și cu Teheranul, Moscova își declară disponibilitatea pentru dialog, iar capitalele din Golf caută formule de ieșire dintr-o spirală pe care nimeni nu pare să o dorească. Numai că fiecare dintre aceste conversații se poartă sub umbrela unor capabilități militare expuse ostentativ, ca argumente puse pe masă alături de dosarele negociatorilor. Competiția strategică nu a ales între forță, sancțiuni, tehnologie și energie; le folosește pe toate deodată.

Vizita de stat a lui Xi Jinping la Washington, între 23 și 25 septembrie, a fost evenimentul care a absorbit atenția săptămânii. Întâlnirea cu Donald Trump din 24 septembrie nu a produs o reconciliere și nici nu și-a propus una. Agenda a acoperit comerțul, inteligența artificială, Taiwanul, Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană, iar rezultatul concret cel mai vizibil a fost prelungirea cu două luni a armistițiului comercial. Beijingul a folosit ocazia pentru a cere, încă o dată, o formulare americană mai fermă împotriva independenței Taiwanului, iar cele două părți lucrează la un mecanism formal de dialog asupra riscurilor asociate inteligenței artificiale, cu un canal dedicat incidentelor majore.

Semnificația summitului trebuie citită în negativ. Nimic din ce contează cu adevărat în rivalitatea sino-americană – controlul exporturilor de semiconductori, cursa navală din Pacificul de Vest, competiția pentru piețele emergente – nu a fost modificat. S-a încercat doar montarea unor parapete pe un drum de munte pe care ambele vehicule vor continua să circule cu viteză. Pentru Beijing, răgazul are valoare economică și tehnologică: exporturile respiră, autonomia industrială poate fi consolidată, iar riscul unui front occidental unificat se amână. Pentru Washington, calculul este mai degrabă unul de gestionare a resurselor: o administrație care are simultan pe masă Iranul, Ucraina și securitatea rutelor maritime nu își permite încă un teatru fierbinte.

Victima potențială a acestui aranjament este Taiwanul, al cărui statut riscă să alunece discret dintr-o chestiune de descurajare militară într-o variabilă de negociere comercială. Nu întâmplător, Washingtonul a avut grijă să reafirme, înaintea summitului, angajamentele față de Tokyo și Seul. Aliații asiatici cunosc bine istoria compromisurilor încheiate peste capul celor direct interesați, iar reasigurarea preventivă a fost un gest de igienă diplomatică, nu de generozitate.

Pe frontul ruso-ucrainean, ecuația este mai puțin sofisticată și mai brutală. Rusia menține presiunea militară, iar ambele tabere au transformat loviturile în adâncime într-o a doua linie a frontului, trasată nu pe hărțile tactice, ci pe cele ale rafinăriilor, rețelelor electrice, aerodromurilor și nodurilor logistice. Discuția dintre Donald Trump și Emmanuel Macron despre un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice atinge exact acest nerv, dar până la sfârșitul săptămânii nu exista niciun mecanism verificabil.

Kremlinul repeta, la 23 septembrie, formula devenită ritual: disponibilitate de principiu pentru dialog, dar condiții încă nemature pentru negocieri de pace. Fereastra diplomatică există, însă nimeni nu a început să discute despre dimensiunile ramei.

Mai relevantă decât intensitatea operațiilor este logica adaptării. Moscova urmărește să satureze apărarea antiaeriană ucraineană cu un volum tot mai mare de vectori, astfel încât fiecare interceptor consumat să devină o mică victorie contabilă. Kievul răspunde lovind infrastructura petrolieră și logistică rusă. Rezultatul este mutarea costului războiului dinspre tranșee spre bugetele, industriile și rețelele celor două state – un război de uzură economică purtat cu instrumente de precizie.

Pentru NATO, consecința este o implicare indirectă care nu mai poate fi tratată ca excepție. Fiecare val de atacuri asupra vestului Ucrainei declanșează decolări preventive, activări radar și stări de alertă în Polonia. Granița dintre spațiul de război și spațiul aliat continuă să existe juridic, dar operațional ea a devenit o membrană, nu un zid.

Poate cea mai elocventă ilustrare a epocii nu vine dintr-un comunicat militar, ci dintr-un caiet de sarcini energetic. Proiectul lituanian Gizai, componentă a interconexiunii Harmony Link, situat nu departe de Kaliningrad și de coridorul Suwałki, este conceput să reziste dronelor explozive, vehiculelor-capcană, pătrunderilor subterane și sabotajului. O stație energetică civilă proiectată după standardele unei fortărețe spune mai mult despre starea de securitate a Europei decât orice declarație ministerială.

Incendiul din 23 septembrie de la stația terestră Starlink din Wola Krobowska, în Polonia, completează tabloul. Autoritățile poloneze tratează incidentul ca posibil act deliberat de sabotaj, menit să perturbe conectivitatea de care depind inclusiv instituțiile și armata ucraineană; serviciul a fost restabilit, iar responsabilitatea nu a fost încă stabilită oficial.

Lecția este însă independentă de atribuire: constelațiile de sateliți sunt dispersate și redundante pe orbită, dar rămân ancorate în gateway-uri, cabluri, centre de date, alimentare electrică și oameni. Digitalizarea nu elimină vulnerabilitatea, ci doar o mută la o altă adresă.

În Arctica, aceeași logică a infrastructurii ca instrument de putere a produs un rezultat concret. Acordul semnat la 22 septembrie de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda extinde prezența militară americană, deschizând posibilitatea dezvoltării unor facilități la Narsarsuaq și Mestersvig, în completarea bazei Pituffik, cu păstrarea formală a suveranității danezo-groenlandeze.

După episodul diplomatic tensionat din jurul ideilor de achiziție a insulei, soluția aleasă este una clasică: acces în locul proprietății. Câștigul militar este considerabil – avertizare timpurie, apărare antirachetă, dispersarea forțelor, logistică și supravegherea culoarului GIUK și a Atlanticului de Nord. Arctica încetează să fie marginea hărții și devine flancul nordic al aceluiași teatru.

În Orientul Mijlociu, legătura dintre armă, barilul de petrol și prima de asigurare maritimă este aproape didactică. Relația dintre Washington și Teheran a intrat într-un registru de diplomație coercitivă de manual: contacte politice, sancțiuni, amenințări militare și presiune asupra transportului naval, toate în paralel.

Iranul condiționează normalizarea traficului prin Hormuz de relaxarea presiunii americane, iar Statele Unite rămân fixate pe obiectivul de a bloca accesul Teheranului la arma nucleară. Nu există acord, dar există o bursă informală în care libertatea navigației, sancțiunile și nivelul desfășurărilor militare se tranzacționează ca valute.

Paradoxul săptămânii este saudit. Timp de decenii, Riadul a investit în conducta East–West tocmai pentru a-și putea exporta țițeiul prin Yanbu, la Marea Roșie, ocolind strâmtoarea controlată de facto de vecinul iranian. Atacul din 13 septembrie asupra acestei conducte a întors mecanismul pe dos: volume importante au fost redirecționate spre terminalele din Golful Persic, iar datele de trafic maritim indicau, la 20 septembrie, încărcarea a aproximativ 14 milioane de barili pe șapte superpetroliere la Ras Tanura. Asigurarea construită împotriva Hormuz-ului a sfârșit prin a crește dependența de Hormuz.

Consecința strategică este că o lovitură asupra infrastructurii terestre saudite amplifică indirect pârghia geografică a Iranului. Protejarea instalațiilor saudite de către statele occidentale nu mai este, în această lectură, un simplu gest de solidaritate cu un partener, ci o formă de apărare a stabilității energetice globale. Houthi exploatează fisura pe două planuri: loviturile cu rachete și drone asupra teritoriului saudit și ofensivele terestre din Yemen pentru controlul înălțimilor care domină apropierile de Bab el-Mandeb. Războiul yemenit a devenit astfel o balama care leagă Marea Roșie, Golful, piețele petroliere și planificarea navală occidentală.

Declarația comună din 22 septembrie a Turciei, Arabiei Saudite, Pakistanului și Egiptului, care reafirmă dreptul Riadului la autoapărare, marchează o convergență politică regională fără a se transforma, deocamdată, într-o alianță. Turcia rămâne actorul cu cea mai mare libertate de manevră și cea mai mare expunere la rigidizarea sistemului: Ankara prosperă în lumea tensiunilor negociabile, unde poate vorbi simultan cu Moscova, Kievul, Riadul și Washingtonul. O polarizare netă NATO–Rusia sau SUA–Iran i-ar reduce considerabil spațiul de joc.

Dincolo de marile teatre, aceeași tendință se repetă în forme mai modeste. Dronele permit Forțelor de Sprijin Rapid din Sudan să lovească mult în spatele liniilor, în Etiopia controlul aeroporturilor redevine cheia mobilității militare, iar în zona afgano-pakistaneză operațiunile aeriene transfrontaliere împing un conflict cu actori nestatali spre riscul unei confruntări între state. Numitorul comun este ieftinirea capabilităților: senzori, comunicații, muniții de precizie și vehicule fără pilot ajung la actori care, acum două decenii, nu ar fi putut visa la ele. Distanța dintre un conflict local și o criză regională se scurtează proporțional.

În paralel, inteligența artificială migrează din rubrica economică în cea a stabilității strategice. Canalul sino-american pentru incidentele AI amintește, păstrând proporțiile, de linia directă Washington–Moscova instalată după criza rachetelor din Cuba. Nu este control al armamentelor și nu presupune încredere. Este doar recunoașterea faptului că sistemele autonome, atacurile cibernetice asistate algoritmic și deciziile automatizate asupra infrastructurilor critice pot declanșa crize într-un ritm pe care diplomația clasică, cu telegramele și consultările ei, nu îl mai poate urmări. Rivalii competiționează pentru supremație, dar descoperă un interes comun în a nu pierde controlul asupra propriei competiții.

Pe termen scurt se conturează trei traiectorii plauzibile. Prima, cea mai puțin tulbure, este o stabilizare competitivă: armistițiul comercial sino-american rezistă, negocierile americano-iraniene continuă, traficul prin Hormuz se normalizează treptat, iar Rusia și Ucraina acceptă măcar limitări sectoriale asupra loviturilor energetice. Conflictele nu se sting, dar sunt ținute în compartimente separate.

A doua este escaladarea dozată, în care conversațiile continuă fără rezultat, iar fiecare actor își crește marginal presiunea: mai multe lovituri rusești, mai multe atacuri ucrainene asupra rafinăriilor, rază sporită pentru Houthi, protecție occidentală suplimentară pentru Arabia Saudită, noi sancțiuni împotriva Iranului. Sistemul poate funcționa luni întregi în acest regim, dar acumulează risc prin simpla frecvență a incidentelor.

A treia, cea mai periculoasă, este cuplarea teatrelor. Un atac grav asupra unei infrastructuri aliate, o lovitură cu victime numeroase în Arabia Saudită, un incident naval în Hormuz, o confruntare în jurul Taiwanului sau o rachetă rătăcită pe teritoriul unui stat NATO ar putea obliga capitalele să reacționeze pe mai multe fronturi simultan. Pericolul real nu este explozia unui singur dosar, ci sincronizarea a două sau trei crize care depășesc, împreună, capacitatea de gestionare politică. Indicatorii de urmărit sunt, prin urmare, mai subtili decât efectivele sau numărul de atacuri: modificarea regulilor de angajare, redislocarea sistemelor antiaeriene și antirachetă, reconstituirea stocurilor de muniție și combustibil, restricțiile în porturi și aeroporturi, noile acorduri de acces la baze și, mai ales, momentul în care vocabularul oficial trece de la „descurajare” la „pregătire pentru acțiune”.

Săptămâna 19–25 septembrie nu anunță iminența unui război generalizat. Anunță ceva mai insidios: normalizarea pregătirii pentru el. Puterea unui stat se măsoară tot mai puțin în numărul de platforme militare și tot mai mult în capacitatea de a-și ține în funcțiune rețelele electrice, comunicațiile, porturile, sateliții, sistemul financiar și lanțurile logistice sub presiune continuă. Marile puteri încearcă încă să mențină competiția sub pragul confruntării directe, dar își construiesc metodic instrumentele pentru ziua în care pragul va fi trecut.

Pentru România, această lecție nu este abstractă. Fragmentele de drone rusești căzute în ultimii ani pe teritoriul județului Tulcea au demonstrat deja cât de poroasă este membrana dintre războiul din Ucraina și spațiul aliat. Portul Constanța, baza de la Mihail Kogălniceanu, facilitatea de la Deveselu, rețeaua energetică și viitoarea producție din Neptun Deep sunt exact tipul de infrastructură pe care logica săptămânii o transformă în țintă strategică. Dacă Lituania își proiectează stațiile electrice ca pe niște fortărețe, iar Polonia investighează sabotajul unui nod satelitar, întrebarea pentru Bucureștiul oficial nu mai este dacă flancul sudic al NATO va fi testat, ci dacă reziliența sa civilă va fi tratată cu aceeași seriozitate ca achiziția de avioane și sisteme Patriot. Pax armata a durat, cândva, patru decenii. Nimic nu garantează că versiunea ei digitală va avea aceeași răbdare.