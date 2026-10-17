Claudiu Târziu a lansat noi acuzații la adresa lui George Simion, despre care susține că ar fi ajuns să ia decizii sub influența unor persoane pe care fostul copreședinte AUR nu le poate identifica.

În cadrul podcastului realizat de Timotei Onoriu, Târziu a povestit că relația cu actualul președinte al partidului s-a deteriorat treptat, după schimbarea structurii de conducere din 2022. Acesta a criticat modul în care au fost luate deciziile interne și a afirmat că AUR s-ar fi îndepărtat de principiile stabilite la înființare.

Fostul copreședinte AUR a declarat că, începând din 2022, a observat schimbări în comportamentul politic al lui George Simion. Târziu a afirmat că a încercat să corecteze situația și să păstreze echilibrul în conducerea partidului, dar că nu a reușit. Acesta a mers până la a susține că Simion ar fi devenit dependent de deciziile unor persoane din exterior. Nu a prezentat însă identitatea acestora.

În sprijinul afirmațiilor sale, fostul lider AUR a invocat situații în care hotărârile asupra cărora cei doi ajungeau la o înțelegere erau schimbate la scurt timp.

„Vorbim și stabilim ceva acum și peste o jumătate de oră, o oră se schimbă la 180 de grade”, a povestit fostul copreședinte al AUR.

Claudiu Târziu a susținut că George Simion ar ține cont atât de reacțiile din mediul online, cât și de recomandările unor persoane care nu fac parte din structura de conducere a AUR. Acesta a afirmat că respectivele persoane ar avea un rol important în orientarea deciziilor liderului partidului.

„Nu, nu a fost și este foarte influențat din afară. Sigur că, așa cum bine știm, este influențat foarte mult și de reacția din online. Asta contează enorm pentru el. Foarte mult contează. Dar nu numai de asta. Are niște sfătuitori, are niște oameni care îl îndrumă, îl ghidonează pur și simplu.”

Fostul copreședinte AUR a recunoscut că nu știe cine sunt persoanele la care face referire și nici ce anume l-ar determina pe Simion să le urmeze recomandările.

„Și mie mi se pare că este luat în captivitate. Nu știu ce-i promit pentru a face ceva sau a nu face ceva”, a adăugat Claudiu Târziu. În același context, Târziu a criticat organizarea internă a formațiunii. Acesta a susținut că puterea nu este distribuită între mai mulți lideri, iar alegerile interne nu ar funcționa în mod real. „Nu există nimeni care să aibă putere reală în partidul acela”, a afirmat el, susținând că alegerile interne lipsesc, iar congresul este organizat doar formal.

Deși îl acuză pe George Simion că a concentrat puterea în propriile mâini, Târziu consideră că actualul președinte AUR nu ar fi singurul care stabilește direcția formațiunii.

„Din păcate George nu hotărăște singur. El vine cu niște hotărâri din altă parte. Asta cred eu”, a declarat Târziu.

Claudiu Târziu a indicat luna martie 2022 drept momentul în care relația politică dintre el și George Simion a fost afectată decisiv. Potrivit acestuia, Simion a dorit atunci să devină singurul președinte al AUR, deși partidul funcționase anterior cu o conducere comună. Claudiu Târziu a explicat că formațiunea fusese constituită prin reunirea mai multor curente civice, iar împărțirea responsabilităților trebuia să asigure reprezentarea acestora.

Structura inițială era alcătuită din doi copreședinți și un președinte al Senatului partidului, sistem descris de fostul lider drept un „triumvirat”. Târziu a susținut că George Simion și-a justificat intenția de a prelua conducerea unică prin perspectiva unei candidaturi la Președinția României. Fostul copreședinte nu a considerat însă că acesta era un motiv suficient pentru schimbarea organizării interne.

„Mi-am dat seama, n-a avut niciun fel de argument pentru asta. Eu am vrut atunci să plec, pur și simplu, și să fac ceea ce am făcut mai târziu, cu doi ani”, a povestit fostul copreședinte.

Claudiu Târziu a afirmat că a fost convins de colegii săi să rămână în AUR, după ce aceștia i-au atras atenția asupra riscului unei scindări. Potrivit relatării sale, o separare în acel moment ar fi putut reduce șansele celor două eventuale formațiuni de a obține reprezentare parlamentară. El a acceptat să renunțe la funcția de copreședinte, dar a afirmat că episodul a dus la pierderea încrederii în George Simion.

„Ei, atunci mi-am dat seama că va fi greu să putem să coabităm împreună. În primul rând pentru că m-a trădat atunci. Pentru că m-a trădat.”

După modificarea structurii de conducere, Claudiu Târziu a rămas în partid și a încercat, potrivit propriilor declarații, să mențină colaborarea cu George Simion. Acesta a afirmat că perioada următoare a fost marcată de dispute privind deciziile interne și respectarea înțelegerilor făcute anterior. Târziu l-a acuzat pe Simion că și-ar fi impus tot mai frecvent propriile hotărâri, fără să țină cont de pozițiile celorlalți.

„Doi ani am rezistat, dar doi ani au fost foarte greu de suportat pentru că el a devenit din ce în ce mai abuziv în poziția lui. Făcea lucrurile numai cum voia el”, a declarat Târziu.

Fostul copreședinte a afirmat că problemele dintre ei nu au fost provocate doar de schimbarea funcțiilor din partid, ci și de dispariția încrederii.

„Întâi de toate nu a funcționat încrederea. N-a mai fost încredere”, a explicat acesta.

În opinia sa, George Simion s-ar fi îndepărtat de angajamentele inițiale și ar fi acceptat compromisuri politice pe care cei doi nu le discutaseră anterior. Târziu a susținut că, în aceste condiții, nu mai putea influența deciziile luate în AUR.

Un alt motiv de nemulțumire invocat de Claudiu Târziu a fost selecția candidaților AUR pentru alegerile din 2024. Acesta a afirmat că a fost îndepărtat din procesul de alcătuire a listelor, deși statutul partidului prevedea, potrivit declarațiilor sale, că trebuia să le cosemneze. Fostul copreședinte a susținut că excluderea sa ar fi avut legătură cu anumite interese din interiorul formațiunii și cu intenția de a promova persoane pe care el nu le-ar fi acceptat drept candidați.

„Când am văzut modul în care s-au făcut listele de candidați, cum am fost îndepărtat din acest proces, deși în statutul partidului scria negru pe alb că sunt cosemnatar al tuturor listelor, și am fost îndepărtat tocmai pentru că erau niște interese acolo de apărat și pentru că eu aș fi protestat împotriva unor candidaturi care nu făceau cinste partidului și nu fac nici astăzi.”

Claudiu Târziu a criticat și prezența unor parlamentari pe listele AUR, susținând că aceștia nu contribuiseră la dezvoltarea partidului.

„Sunt oameni care se află în Parlament și care n-au ce căuta ca reprezentanți ai partidului ăla”, a afirmat Târziu. „N-au făcut niciun efort pentru partid. Pur și simplu au fost parașutați acolo pe anumite jocuri de culise”, a adăugat acesta.

Afirmațiile privind presupusele interese din spatele candidaturilor reprezintă acuzațiile formulate de fostul lider și nu sunt însoțite, în declarațiile prezentate, de dovezi care să stabilească existența acestor aranjamente.

Fostul copreședinte a criticat și direcția politică urmată de AUR în ultimii ani. Acesta a afirmat că partidul nu ar mai respecta principiile pe baza cărora fusese înființat și că interesele legate de exercitarea puterii ar fi devenit prioritare. Printre exemplele invocate se numără tema reunificării Basarabiei cu România, despre care Târziu a susținut că George Simion nu ar mai vorbi cu aceeași consecvență.

În opinia fostului lider, acest obiectiv ar fi rămas prezent doar ocazional în discursul politic al președintelui AUR. Claudiu Târziu a afirmat că plecarea sa a venit după ce a ajuns la concluzia că nu mai poate schimba modul de funcționare a formațiunii.

„A fost un partid al românilor în primii ani de existență, după care n-a mai fost al românilor, n-a mai fost al interesului național. Eu asta cred și de aceea ne-am despărțit”, a declarat Claudiu Târziu.

Acesta a mai spus că își menține criticile exprimate la momentul despărțirii politice, dar că nu intenționează să continue disputa personală cu George Simion.

„Am spus toate acestea atunci când am ieșit, nu am să retractez absolut nimic, nu îi port pică nimănui, eu îmi văd de treaba mea”, a încheiat acesta.